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Immanuel Quickley não reforçará Raptors contra o Cavaliers

Armador sofreu lesão no último jogo da temporada regular

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Immanuel Quickley Raptors Cavaliers
Reprodução / X

Immanuel Quickley está fora do restante da série entre Toronto Raptors e Cleveland Cavaliers. O armador do time do Canadá se recupera de uma distensão no tendão da coxa direita sofrida na reta final de 2025/26. No entanto, segundo a ESPN, ele não conseguirá se recuperar a tempo para a primeira rodada dos playoffs.

O armador sofreu a lesão no jogo final de 2025/26 contra o Brooklyn Nets. A contusão de Immanuel Quickley representou uma baixa considerável para o Raptors nos playoffs, uma vez que o camisa 5 vinha de grande ano. Em 70 jogos, ele teve médias de 16.4 pontos, 5.9 assistências e quatro rebotes.

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No lugar de Quickley, Jamal Shead tem sido o titular do Raptors contra o Cavaliers. O substituto, porém, não tem tido boas atuações. Nos dois últimos jogos, por exemplo, ele combinou para cinco pontos e nove rebotes.

Por outro lado, Shead brilhou na defesa na vitória do Raptors sobre o Cavaliers no Jogo 3. Mesmo com poucos poucos, o armador teve cinco roubos de bola e ajudou a conter James Harden e Donovan Mitchell a 33 pontos. Desse modo, o time de Toronto venceu por 126 a 104 e reduziu a diferença da série para dois a um.

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A vitória, aliás, encerrou uma sequência de 12 derrotas seguidas do Raptors para o Cavaliers em playoffs.

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Sem Immanuel Quickley, o Raptors aposta em Scottie Barnes para vencer o Cavaliers. No Jogo 3, o ala teve a grande atuação da carreira em playoffs, ao marcar 33 pontos e 11 assistências. Além disso, ele ficou como marcador principal de James Harden, que terminou com 18 pontos.

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Barnes ainda se destacou na conversão de arremessos. O ala do Raptors acertou 11 das 17 tentativas contra o Cavaliers, sendo que ficou três de cinco nos playoffs. Após o jogo, desse modo, ele mesmo destacou sua inteligência para encontrar as melhores chances.

“Não fico pensando demais na hora de arremessar. O que vier à minha cabeça, eu faço, porque sinto que conheço o jogo. Tenho um QI alto para o jogo. Então, consigo sentir o jogo, como ele está e entender quando precisamos de alguma coisa”, disse Barnes.

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Em relação à qualidade de Barnes como defensor, o técnico Darko Rajakovic destacou a experiência do ala na NBA. De acordo com o treinador do Raptors, o astro não sente nenhuma pressão por ter que marcar os astros do Cavaliers, como Harden ou Donovan Mitchell.

“Ele já esteve nessas situações antes. É muito experiente. Ele sabe como impor sua vontade em quadra e faz isso da maneira certa. Então, ele foi muito disciplinado para marcá-los sem cometer faltas”, destacou o técnico.

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