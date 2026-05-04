Onde assistir playoffs NBA: Timberwolves x Spurs
Times abrem série de semifinais do Oeste nesta segunda-feira
Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs, válido pelas semifinais dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta segunda-feira (04). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 22h30 (horário de Brasília).
Datas da série
04/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
06/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
08/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
10/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
12/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*
15/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves*
17/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*
*Se necessário
Minnesota Timberwolves (0)
O Timberwolves chega embalado para as semifinais do Oeste. Isso porque o time de Minnesota eliminou o Denver Nuggets na primeira rodada. Agora, o desafio é ainda maior, uma vez que o time enfrentará a segunda melhor campanha do Oeste.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Donte DiVincenzo
|1,94
|29
|G
|Anthony Edwards
|1,93
|24
|G
|Ayo Dosunmu
|1,96
|26
|G
|Bones Hyland
|1,92
|25
|G
|Jaylen Clark
|1,96
|24
|G
|Mike Conley
|1,85
|38
|G
|Joe Ingles
|2,03
|38
|G
|Terrence Shannon
|1,98
|25
|G
|Johnny Juzang
|2,01
|25
|F
|Jaden McDaniels
|2,06
|25
|F
|Julius Randle
|2,03
|31
|F
|Kyle Anderson
|2,06
|32
|F
|Julian Phillips
|2,03
|22
|F
|Enrique Freeman
|2,01
|25
|C
|Rudy Gobert
|2,16
|33
|C
|Naz Reid
|2,06
|26
|C
|Joan Beringer
|2,11
|19
|C
|Rocco Zikarsky
|2,21
|19
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards (Ayo Dosunmu), Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
San Antonio Spurs (0)
O Spurs passou com facilidade pelo Portland Trail Blazers na primeira rodada do Oeste. A única derrota aconteceu por conta de uma concussão de Victor Wembanyama. Os outros jogos, por outro lado, foram dominados pelo time texano, que busca repetir o sucesso diante do Wolves, de olho nas finais de conferência.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|De’Aaron Fox
|1,91
|28
|G
|Stephon Castle
|1,96
|21
|G
|Dylan Harper
|1,97
|20
|G
|Jordan McLaughlin
|1,80
|30
|F
|Devin Vassell
|1,96
|25
|F
|Julian Champagnie
|2,03
|24
|F
|Keldon Johnson
|1,96
|26
|F
|Harrison Barnes
|2,03
|33
|F
|Carter Bryant
|2,03
|20
|F
|Lindy Waters
|1,98
|28
|F
|Kelly Olynyk
|2,11
|35
|F
|David Jones-Garcia
|1,98
|24
|F
|Emanuel Miller
|1,96
|25
|F
|Harrison Ingram
|1,96
|23
|C
|Victor Wembanyama
|2,23
|22
|C
|Luke Kornet
|2,18
|30
|C
|Mason Plumlee
|2,11
|36
|C
|Bismack Biyombo
|2,06
|33
Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Onde assistir Timberwolves x Spurs pelos playoffs a NBA
Onde assistir: ESPN 4 e Disney +
Data: 04/05/2026
Horário: 22h30 (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio
