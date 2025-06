Heat disponibiliza Andrew Wiggins para troca

O Miami Heat deve tentar despachar o ala Andrew Wiggins em troca. Após não conseguir Kevin Durant, que foi negociado para o Houston Rockets, o time da Flórida deseja explorar outros nomes oferecendo o camisa 22. De acordo com Brett Siegel, do ClutchPoints, a oferta ainda pode envolver a 20ª escolha do Draft da NBA, que acontece nesta quarta-feira (25).

“Os times da NBA estão perguntando qual será o próximo passo do Heat após não conseguir a troca por Durant”, disse Siegel. “Miami continua deixando Andrew Wiggins disponível para trocas e estaria pronto para abrir mão da 20ª escolha do Draft da NBA por um upgrade para somar a Tyler Herro e Bam Adebayo”.

Wiggins chegou ao Heat na troca que enviou Jimmy Butler ao Golden State Warriors. Pela equipe da Flórida, assim, ele teve médias de 18 pontos, 4.5 rebotes e 2.6 assistências, além de 44.8% nos arremessos e 37.4% nos três pontos. O desempenho, porém, não foi suficiente para ele ajudar Miami a avançar nos playoffs de 2025.

O Heat passou a procurar destinos de troca para Andrew Wiggins. De início, segundo Anthony Chiang, do The Miami Herald, o ala esteve na proposta feita por Miami ao Phoenix Suns por Durant.

A oferta, de acordo com o jornalista, tinha ainda Terry Rozier, Jaime Jaquez Jr. e Haywood Highsmith e a 20ª escolha do Draft. O Suns, no entanto, recusou a proposta de troca feita pelo Heat. Por outro lado, aceitou a oferta do Rockets, que teve Jalen Green, Dillon Brooks, a 10ª escolha e diversas seleções de primeira rodada.

De olho na situação de Andrew Wiggins, o site Heavy simulou uma troca tripla envolvendo o ala. De acordo com a publicação, seria uma negociação entre três equipes: Miami Heat, Cleveland Cavaliers, além do Warriors.

A troca daria aos três times uma chance a mais na próxima temporada da NBA, com o Warriors recebendo o pivô Jarrett Allen. Além disso, o Cavs enviaria Darius Garland ao Heat na troca. Por outro lado, o time de Cleveland receberia Andrew Wiggins, Kyle Anderson, Buddy Hield e Brandin Podziemski, além da 20ª escolha de Miami no Draft.

Andrew Wiggins, All-Star em 2021/22, foi primeira escolha do Draft de 2014 da NBA. Após passar os seis primeiros anos pelo Minnesota Timberwolves, ele foi para o Golden State Warriors. Em 2024/25, ele fez médias de 18.0 pontos e 4.5 rebotes em 60 jogos (17 por Miami).

