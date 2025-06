Ideia de troca leva Jaren Jackson Jr ao Lakers

A offseason da NBA nem começou direito e já tem muito time se mexendo. Após Desmond Bane sair para o Orlando Magic, especula-se que o Memphis Grizzlies passe por uma reformulação. E isso pode fazer com que o time faça mudanças importantes. De olho nisso, o site Fade Away World deu uma ideia de troca em que Jaren Jackson Jr iria ao Los Angeles Lakers.

Embora não seja um rumor de fato no Lakers, o nome de Jackson já apareceu algumas vezes em especulações para outros times. Até Ja Morant, principal destaque da equipe de Memphis, poderia sair. Mas a situação do Grizzlies pode ter muito mais novidades nos próximos dias, especialmente com o Draft acontecendo nesta quarta-feira (25).

Como o Grizzlies possui apenas a escolha 16 do recrutamento, uma das especulações aponta que o time subiria no Draft em qualquer tipo de troca. No entanto, não é o caso da ideia da publicação. Afinal, o Lakers não tem nenhuma escolha na quarta-feira.

Tudo isso quer dizer que Lakers e Grizzlies vão fazer uma troca nos próximos dias? Não necessariamente, mas as chances de o time de Los Angeles ir atrás de um pivô ou um jogador que possa atuar na função, são enormes. Afinal, desde o cancelamento da ida de Mark Williams, a equipe californiana ficou sem boas opções válidas na posição. Como resultado, Jaxson Hayes tornou-se titular. E nem vai ficar para a próxima campanha.

A ideia de troca entre Lakers e Grizzlies passa por Jaren Jackson Jr saindo de Memphis. Apesar de ele não ser um pivô de ofício, Jackson atuou em cerca de 54% do tempo em 2024/25 na função. Muito por conta do então calouro Zach Edey. Em 2023/24, o índice chegou a ser de 99% dos minutos ali.

Como Desmond Bane já foi embora na troca com o Orlando Magic, existe a chance de o Grizzlies fazer mais negócios. Aqui, Jackson seria apenas uma sequência disso.

A troca

Lakers recebe: Jaren Jackson Jr

Grizzlies recebe: Austin Reaves, Dalton Knecht, Maxi Kleber e escolha de 2031 do Lakers

Em suma, o time de Los Angeles mandaria Reaves, Knecht e Kleber para baterem os salários com Jackson. Na campanha de 2025/26, ele vai receber US$23.4 milhões em seu último ano de contrato. Em contrapartida, o Lakers mandaria em torno de US$28.9 milhões. Ou seja, ainda teria um alívio de US$5 milhões. Não que faça muita diferença em si, mas melhora por conta das multas.

Dos jogadores indo para o Grizzlies, o destaque é Reaves. O ala-armador vem evoluindo a cada campanha na NBA e fez 20.2 pontos, 5.8 assistências e 4.5 rebotes em 2024/25.

Jackson Jr é um bom defensor e, não por menos, venceu o prêmio máximo individual do quesito em 2022/23. Duas vezes All-Star, ele liderou a NBA em tocos por duas temporadas.

Em 2024/25, ele atuou em 74 jogos e obteve médias de 22.2 pontos, 5.6 rebotes, 1.5 toco e acertou 37.5% dos arremessos de três. Aos 25 anos, Jackson tem contrato expirante e, se sair em troca, ele é elegível para estender o acordo.

