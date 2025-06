Fim da novela! Rockets adquire Kevin Durant em troca com Suns

A maior novela desta offseason da NBA acabou neste domingo (22). De acordo com o insider Shams Charania, da ESPN, o Houston Rockets bateu a concorrência e fechou a troca por Kevin Durant. Segundo a publicação, o Phoenix Suns vai receber dois titulares do time texano – Jalen Green e Dillon Brooks -, além da décima escolha geral do Draft deste ano e cinco picks de segunda rodada (a 59 deste ano, além de duas escolhas de 2026, e outras de 2030 e 2032).

Nos últimos dias, o Rockets disputou com Miami Heat e Minnesota Timberwolves, que também tinham interesse no craque do Suns. O time da Flórida se recusou a incluir o jovem pivô Kel’el Ware no negócio. O Timberwolves, por sua vez, não teve chances porque Durant rejeitou a troca para Minnesota. Já o San Antonio Spurs não quis comprometer o futuro da equipe e, assim, não se esforçou pelo veterano.

Diversos rumores sobre a saída de Durant do Suns tomaram conta do noticiário da NBA, assim que acabou a temporada regular. Desde então, o craque e a franquia do Arizona trabalharam em conjunto para um desfecho satisfatório para ambas as partes. Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix fez uma temporada pífia, tanto que nem chegou aos playoffs.

A troca de Kevin Durant para o Rockets confirma a informação de John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM. No início deste mês, o insider mais confiável do Suns disse que a negociação envolvendo o craque ocorreria antes do Draft 2025. O recrutamento, aliás, vai ocorrer nesta semana, nos dias 25 e 26. Agora, Phoenix terá duas picks de primeira rodada (10 e 29). Segundo Gambadoro, o Suns pretende manter Green e Brooks no elenco.

De acordo com o repórter Kelly Iko, do portal The Athletic, Kevin Durant queria uma troca para um time do Texas, ou seja, Rockets ou Spurs. Desde o fim da temporada, a franquia de Houston recebeu várias ligações de Phoenix. A princípio, o Suns via o Rockets como parceiro ideal, já que os texanos tinham controle sobre três escolhas de primeira rodada de Phoenix (2025, 2027 e 2029).

O The Athletic, informou ainda que a direção do Rockets estava receosa em abrir mão de jogadores pelo veterano. Os jovens Jabari Smith e Reed Sheppard estavam na mira do Suns, mas, no fim das contas, Green e Brooks foram os atletas envolvidos na negociação.

Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, o time de Houston era bem cotado por Durant por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Vale lembrar, ainda, que o craque jogou pela Universidade do Texas antes de chegar à NBA.

Em 2025/26, Durant estará na temporada final de seu contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários. Mesmo com o fracasso do Suns, o camisa 35 teve ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos. Além disso, ele acertou quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

Por fim, a chegada de Durant deverá transformar o Rockets em um candidato ao título na próxima temporada. Em 2024/25, Houston fez uma campanha surpreendente, já que terminou a fase regular na segunda posição do Oeste. No entanto, o time caiu logo na primeira rodada dos playoffs.

Contratos dos jogadores envolvidos na troca de Kevin Durant para o Rockets

Kevin Durant (36 anos): expirante de US$54,7 milhões

Jalen Green (23 anos): US$69,3 milhões nas próximas duas temporadas e uma player option de US$36 milhões em 2028/29

Dillon Brooks (29 anos): US$41,1 milhões nas próximas duas temporadas

