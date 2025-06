Times da NBA parecem não saber quem é Kevin Durant

Tudo bem que a maioria dos times que estão brigando pela troca de Kevin Durant querem gastar o mínimo possível em uma troca pelo MVP da NBA de 2014. Mas está chegando em um ponto ridículo. Enquanto as equipes fazem ofertas ruins, fica parecendo que o astro acabou para o basquete. Até as franquias que ele “circulou” como as preferenciais não estão fazendo de tudo para ter o ala.

A cada notícia é uma tragédia. São ofertas ruins ou pouco convincentes. O Phoenix Suns já está negociando com vários times, mas as propostas por Durant apenas não fazem muito sentido. É como se ele fosse um jogador qualquer ou já não saiba mais pontuar. E estamos falando de um cara que, aos 36 anos, acabou de fazer 26.6 pontos, 6.0 rebotes e acertou 43% dos arremessos de três.

Sim, Kevin Durant ainda sabe fazer a diferença. É um dos jogadores mais talentosos da NBA há muitos anos, mas é cada proposta. E o pior está nas desculpas.

Continua após a publicidade

Claro, Durant não é tão jovem e seu contrato expira ao fim de 2025/26. Mas se tem alguém de tal nível disponível, será que não vale tentar arriscar um ano por ele? É só oferecer um pouco mais, não chega a ser absurdo.

Leia mais

O Toronto Raptors, por exemplo, não queria dar o pivô Jakob Poeltl para ter o astro. Kevin Durant poderia fazer vários times da NBA brigarem pelo título, mas as amostras são terríveis. Ao menos, as que estão sendo divulgadas.

Continua após a publicidade

Para ter uma ideia, o Miami Heat não quer mandar Kel’el Ware em troca por Durant. Não que Ware já seja um astro consolidado ou esteja perto de ir para o All-Star Game em dois anos. Nada disso. É um pivô muito jovem, talentoso, mas ainda é cru.

Claro, dá para entender em alguns casos, como o San Antonio Spurs, que não quer ceder a segunda escolha do Draft deste ano ou o armador Stephon Castle, que acabou de vencer o prêmio de melhor calouro de 2024/25. São peças muito valiosas. O Spurs, então, tenta mandar jogadores como Devin Vassell, Jeremy Sochan, além de picks futuras. Ou seja, está mandando pacotes com jovens talentos e possibilidades via recrutamento.

Continua após a publicidade

Já o Houston Rockets, que possui uma boa contrapartida do Suns (duas escolhas originalmente de Phoenix, de 2025 e 2027), ofereceu somente Jalen Green. Não quis abrir mão de Tari Eason, Jabari Smith Jr e Reed Sheppard. De certo modo, é possível ver o que o time do Texas quer aqui. Afinal, as picks são boas e podem fazer com que Phoenix defina seu próprio futuro.

Mas um Eason ali? Um Cam Whitmore, pelo menos?

Nada.

E tudo fica ainda mais complicado quando Kevin Durant diz aos times da NBA que só vai estender se a troca for para aqueles que ele quer ir. Ou seja, não adianta nada o Minnesota Timberwolves oferecer um bom pacote. Ele não quer jogar ali.

Continua após a publicidade

Até quando a troca pode acontecer?

O ideal, para todo mundo, seria Kevin Durant sair até a noite do Draft. Assim, o Suns já consegue definir o que quer ou o que vai fazer da vida. Além disso, o seu novo time vai saber o que precisa entregar para começar o planejamento da nova temporada.

Mas se não sair até o início da agência livre (30 de junho), corre o sério risco de a troca se arrastar por longas semanas (ou meses). E se for para a nova temporada da NBA assim, Durant pode até fazer questão de seguir no Suns. Afinal, por que ele arriscaria o futuro de seu novo time entregando tantos jogadores?

Continua após a publicidade

O problema é que ele mesmo teria dificuldades em encontrar um salário perto daquilo que vale. Na teoria (e na prática), seria uma jogada de risco até para o próprio Durant, que vai começar a campanha 2025/26 aos 37 anos.

O tempo está passando.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Continua após a publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA