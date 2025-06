Suns faz alta exigência para trocar Kevin Durant com Spurs

O San Antonio Spurs é um dos times que estão em negociações com o Phoenix Suns por Kevin Durant. Mas, por enquanto, as perspectivas de troca não parecem animadoras. As conversas entre as equipes “travaram” rápido por causa das exigências para a liberação do craque. Segundo Kirk Goldsberry, do site The Ringer, o time do Arizona pede que os texanos envolvam Stephon Castle ou a segunda escolha do draft no negócio.

“Eu sei que, antes de tudo, San Antonio achou o preço alto demais nos debates iniciais com Phoenix. A exigência por Stephon e/ou a segunda escolha do draft não caiu muito bem do outro lado do telefone. Acho que a única coisa que, por enquanto, já podemos cravar é que a pedida está bem alta”, contou o analista. A declaração aconteceu no podcast do comentarista Zach Lowe.

Quase todas as projeções apontam o armador Dylan Harper como a segunda escolha do recrutamento. O Spurs até estaria aberto a negociar essa seleção, mas não está nos planos fazê-lo por Durant. Castle, enquanto isso, caiu nas graças do time e foi eleito melhor calouro desta temporada. A chance de saída do armador seria (ainda) menor do que uma possível transação com a escolha TOP 2.

Continua após a publicidade

“Nos bastidores, San Antonio não fala em estatísticas quando o tema é Stephon. Falam sobre a sua presença no vestiário, senso competitivo e características intangíveis, por exemplo. Isso não é comum na NBA hoje em dia. Mas, certamente, a equipe entende que um jogador é mais do que só números. E o valorizam muito além dessas estatísticas”, garantiu Goldsberry.

Leia mais sobre Kevin Durant

Interesse?

O fato é que sempre se especulou que o Spurs não incluiria os principais ativos em uma troca com o Suns por Kevin Durant. Os texanos estariam cedendo a 14a escolha do draft desse ano combinada com outros jogadores. São atletas como Devin Vassell e Harrison Barnes, por exemplo. Até por isso, apesar da noticiada pressa de Phoenix para acertar tudo até o recrutamento, a situação “esfriou”.

Continua após a publicidade

“San Antonio não tem sido uma equipe agressiva para adquirir Kevin. Eles estão na lista de destinos preferenciais do astro, com Houston Rockets e Miami Heat. E houve um sinal de interesse por parte dos texanos. É claro, pois quem não estaria interessado nesse nível de reforço? Mas as coisas não estão tão quentes assim entre as franquias”, revelou o jornalista Shams Charania, da ESPN.

Durant tem 36 anos de idade, então deveria buscar times mais “avançados” do ponto de vista competitivo. Essa questão levanta dúvidas para o Spurs também. “Kevin não é um jogador jovem, ou seja, não está na mesma linha do tempo do elenco de San Antonio. Miami e Houston estão mais ‘adiantados’ nesse aspecto. Além disso, é uma negociação que vai custar muitos ativos”, concluiu Charania.

Continua após a publicidade

Redução

O Suns, por enquanto, não mostrou nenhum tipo de compromisso em atender o desejo de Durant. Uma troca seria melhor com os três times citados, mas deve acontecer pela melhor proposta – não importa de quem seja. Mas a impressão é que ocorrerá por menos do que Phoenix quer. De acordo com Duane Rankin, do jornal Arizona Republic, a alta pedida do time nas negociações vai precisar ser revista.

“Phoenix colocou um alto preço nas negociações para liberar Kevin. Mas, ao mesmo tempo, não tem muito poder de barganha pela idade e situação contratual do astro. Acima de tudo, ele quer um recomeço em outro lugar. Então, é possível que o valor pedido tenha que ser revisto e reduzido. Até porque a preferência seria resolver a situação antes do draft”, contou o setorista da franquia.

Continua após a publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Continua após a publicidade

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA