Segundo jornalista, troca de Kevin Durant para Spurs foi “acertada”

A troca de Kevin Durant deve acontecer nos próximos dias, enquanto o San Antonio Spurs é o grande favorito a ficar com o astro do Phoenix Suns. De acordo com Bill Simmons, o negócio já deve estar acertado entre os dois times. No entanto, ele acha que deve acontecer apenas na semana do Draft da NBA.

“Eu não ficaria naad surpreso se a troca de Durant para o Spurs já estivesse acertada, mas só não anunciaram. Basicamente, eles acertaram as bases do negócio e vão anunciar na semana do Draft. Então, isso volta na situação de Giannis Antetokounmpo. Eles (Spurs) acham que Durant vai custar menos. E com ele, o time tem chance de ser realmente competitivo e de ir longe nos playoffs. Mas San Antonio ainda vai conseguir manter a segunda escolha, é o que eu prevejo”, disse Simmons.

Seja como a troca acontecer, é muito provável que outros times estejam na negociação. Isso porque o maior valor que o Phoenix Suns possui e que deve sair na offseason da NBA é Kevin Durant. Afinal, Devin Booker não vai a lugar algum e Bradley Beal deve ser dispensado. Enquanto isso, o Houston Rockets possui duas escolhas de Draft do time do Arizona, além de um direito de swap (inverção de picks).

Ou seja, é bem possível que o Rockets faça parte do negócio e que pode envolver mais um ou dois times.

A única coisa que surpreende, de fato, na fala de Simmons, é que o San Antonio Spurs ficaria com a segunda escolha, mesmo após a troca por Kevin Durant. O time texano possui as picks 2 e 14 do Draft de 2025. Neste caso, Phoenix ficaria apenas com a décima quarta, além de vários jogadores para baterem salários.

Kevin Durant chegou ao Suns em 2022/23, após troca com o Brooklyn Nets. Desde então, ele afirmou que tinha preferência em ficar em Phoenix. Mas na temporada 2024/25, ao menos dois times fizeram proposta para ter o jogador: New York Knicks e Golden State Warriors. Durant não quis sair na última trade deadline, pois achava que a sua equipe de destino perderia muitas peças e não brigaria por nada, no fim das contas.

Agora, Durant vê com bons olhos a saída do Suns. O Spurs seria o principal favorito na troca, mas ainda existe o interesse de outros times, como Miami Heat e Minnesota Timberwolves.

Entre os jogadores que devem deixar o Spurs na troca, estão Keldon Johnson, Jeremy Sochan e, possivelmente, Devin Vassell. Aos 36 anos, Durant foi o MVP da NBA em 2014, além de 15 vezes All-Star e outras 11 esteve nos times ideais da liga.

