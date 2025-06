Spurs aparece como favorito em troca por Kevin Durant

O San Antonio Spurs surgiu como favorito em uma eventual troca com o Phoenix Suns pelo astro Kevin Durant. A informação é do jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM. De acordo com o insider mais confiável da franquia do Arizona, a equipe texana foi mencionado por uma fonte ligada ao veterano.

“Eu conheço alguém que esteve bem recentemente com Kevin Durant. Essa pesssoa perguntou a ele para onde ele iria. Detalhe: esse alguém é próximo e de confiança de KD. E, na resposta do jogador, o Spurs foi mencionado”, revelou Gambadoro.

Há alguns dias, o mesmo jornalista disse que a franquia vai trocar Durant antes do Draft deste ano. Ou seja, até 25 de junho, data da primeira rodada do recrutamento, o veterano estará em uma nova equipe na NBA.

Publicidade

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o camisa 35 e a alta cúpula do Suns estão trabalhando em conjunto para uma negociação que agrade às duas partes. Em 2025/26, o jogador de 36 anos estará na temporada final de seu contrato e vai receber US$54,7 milhões em salários.

O Spurs, aliás, é uma das cinco equipes que estão no radar de Kevin Durant para uma troca com o Suns. Além de San Antonio, Houston Rockets, Miami Heat, Minnesota Timberwolves e New York Knicks são os destinos preferenciais do craque.

Publicidade

Leia mais!

Assim, a briga por Durant promete agitar a offseason da NBA. Hoje, o Rockets seria a maior ameaça ao Spurs. De acordo com o repórter Kelly Iko, do portal The Athletic, a franquia de Houston e o Suns já estão em negociações.

“Rockets e Suns estão em negociações. Phoenix quer retomar o controle de suas escolhas de Draft, incluindo a pick 10 deste ano (que está com o Rockets). Desde o fim da temporada, Houston vem recebendo várias ligações de Phoenix, que vem reduzindo lentamente o preço pedido por Durant. Há um preço que interessaria ao Rockets, mas o medo de desmontar o elenco por um jogador de 36 anos deixa dúvidas quanto a um acordo”, afirmou Iko.

Publicidade

Segundo Chris Mannix, da Sports Illustrated, o time do Texas é bem cotado por Durant por conta do técnico Ime Udoka. Afinal, eles trabalharam juntos no Brooklyn Nets, em 2020/21. Além disso, o Rockets possui controle sobre três escolhas de primeira rodada do Suns (2025, 2027 e 2029). Portanto, Phoenix considera Houston o parceiro ideal em uma troca pelo camisa 35.

Mas, conforme a informação do The Athletic, a direção do Rockets está receosa em abrir mão de jogadores pelo veterano. Nesse caso, o Spurs pode aproveitar a chance para fechar a troca por Kevin Durant. Afinal, a intenção de San Antonio é montar um time forte em torno de Victor Wembanyama e De’Aaron Fox. Além disso, o Spurs conta com jovens com potencial e escolhas de Draft para uma negociação com Phoenix.

Publicidade

Durant fora do Suns

A saída de Durant é uma das várias mudanças do Suns para a próxima temporada. A equipe já demitiu o técnico Mike Budenholzer e mudou o GM. Assim, Jordan Ott foi contratado esta semana para o comando do time e Brian Gregory assumiu o cargo de James Jones. O dono da franquia, Mat Ishbia, sinalizou que o objetivo é formar um time competitivo em torno de Devin Booker.

Dono da maior folha salarial da NBA, o time de Phoenix foi uma decepção em 2024/25. Afinal, fez uma campanha pífia e terminou apenas no 11º lugar do Oeste. Ou seja, não chegou à pós-temporada.

Mesmo com o fracasso do Suns, Durant teve ótimos números na campanha: 26,6 pontos, seis rebotes e 4,2 assistências, em 62 jogos. Além disso, ele acertou quase 53% dos arremessos de quadra e 43% das bolas de três.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA