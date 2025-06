Jordan Ott é o novo técnico do Suns

Jordan Ott é o novo técnico do Phoenix Suns, de acordo com o insider Shams Charania, da ESPN. E, segundo John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, o contrato é de quatro temporadas. Assim, Ott levou a melhor sobre o colega Johnnie Bryant. O detalhe é que os finalistas ao cargo fizeram parte da comissão técnica do Cleveland Cavaliers nesta temporada. Afinal, ambos foram assistentes do técnico Kenny Atkinson no time de Ohio.

Nas últimas semanas, o Suns iniciou a busca por um novo comandante. Desse modo, mais de 15 profissionais conversaram com a franquia. Já os finalistas Bryant e Ott tiveram reuniões presenciais com a alta cúpula da equipe, nessa terça-feira (3). Segundo Charania, o craque Devin Booker esteve envolvido no processo de contratação do novo técnico. O astro, inclusive, indicou Ott como sua principal escolha.

A partir de 2025/26, o Suns terá o terceiro treinador da gestão de Mat Ishbia, que comprou a franquia há pouco mais de dois anos. Assim, a equipe apostou em dois campeões da NBA, mas ambos fracassaram em Phoenix. Frank Vogel caiu na primeira rodada dos playoffs de 2024. Mike Budenholzer, em contrapartida, não levou o time nem à pós-temporada deste ano.

Assim que o time de Phoenix demitiu Budenholzer, John Gambadoro antecipou que o próximo treinador seria um profissional que nunca havia comandado uma equipe da NBA. Ou seja, um estreante no cargo. Desse modo, Ishbia apostou em Ott, de 40 anos, para ser o técnico do Suns a partir da próxima temporada.

Ao final da campanha, Ishbia disse que mudanças ocorreriam na franquia. A primeira delas foi a saída de Budenholzer. Além disso, Brian Gregory assumiu como GM, no lugar de James Jones. Mesmo com a maior folha salarial da NBA, o Suns não chegou sequer ao play-in, pois foi o 11º do Oeste. Ou seja, a temporada foi um fiasco.

Com relação ao elenco, o dono da franquia sinalizou uma reformulação em torno de Booker. Assim, Kevin Durant e Bradley Beal não deverão continuar em Phoenix. Ishbia disse ainda que o objetivo é montar um time forte, que seja um dos postulantes ao título da NBA.

Por fim, o time do Arizona possui duas escolhas no Draft deste ano, uma de primeira rodada (29) e outra de segunda (52). O evento vai ocorrer nos dias 25 e 26 de junho. Portanto, o novo técnico do Suns vai participar diretamente do recrutamento.

Conheça Jordan Ott, novo técnico do Suns

Um detalhe que chama a atenção é que Jordan Ott se formou pela Universidade de Michigan State. Afinal, o dono do Suns, Mat Ishbia, e o gerente-geral da franquia, Brian Gregory, fizeram parte dos Spartans. O primeiro como jogador e o outro como assistente do lendário Tom Izzo. O novo treinador de Phoenix, aliás, integrou a comissão técnica de Michigan State de 2008 a 2013.

Na NBA, Ott passou por quatro franquias. Entre 2013 e 2016, ele foi coordenador de vídeo do Atlanta Hawks. Nas seis temporadas seguintes, ele trabalhou como assistente técnico no Brooklyn Nets. Já entre 2022 e 2024, Ott foi assistente de Darvin Ham no Los Angeles Lakers.

E, nesta temporada, ele chegou ao Cavaliers para trabalhar novamente com Atkinson. Afinal, eles estiveram juntos no Nets. Assim, Ott fez parte da comissão técnica do time de melhor campanha do Leste. No entanto, a equipe caiu nas semifinais de conferência para o Indiana Pacers.

“Ott se baseia em princípios de forte criatividade ofensiva e defensiva, desenvolvimento de jogadores e tenacidade em quadra. Ele é conhecido na NBA como um excelente comunicador com seus jogadores e comissão técnica. Além disso, ele dedica uma quantidade incrível de tempo estudando tendências e caminhos para se adaptar a novos padrões, segundo fontes”, afirmou Charania.

