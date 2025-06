Jogador do Pacers decreta fim de times “panelas” na NBA

Após a classificação às finais da NBA, o jogador do Indiana Pacers, Myles Turner, garantiu que a NBA vive uma nova era de times. De acordo com o pivô, as “superequipes” não fazem mais parte do modelo de sucesso na liga. A grande prova disso é justamente sua franquia e o rival da decisão, Oklahoma City Thunder. Isso porque ambos os elencos são formados por jovens atletas e com contratos mais modestos.

“É um novo modelo para a liga. Acho que os anos dos supertimes e da união de astros não são tão eficazes quanto antes. Desde que estou na NBA ela tem sido muito volátil e simplesmente muda. Mas a nova tendência agora é exatamente o que estamos fazendo. Oklahoma faz a mesma coisa. Ou seja, ter jovens que entram em quadra, correm, defendem usam a amizade como motivação”, avaliou Myles Turner.

O Indiana Pacers foi campeão da Conferência Leste pela primeira vez desde 2000. O título veio após vitória por 4 a 2 sobre o New York Knicks. Então, a equipe voltou às finais da NBA após 25 anos, quando foi derrotada pelo Los Angeles Lakers. O adversário, agora, será o Thunder, melhor time da fase regular.

Publicidade

Uma prova do que disse o jogador do Pacers sobre os finalistas não serem times que formam “panela” na NBA é o valor dos elencos. Desde a implementação da luxury tax na liga, será a primeira vez que duas equipes que não a pagam disputarão uma final. Além disso, outra semelhança entre as franquias é a montagem do grupo. Afinal, os jogadores, em grande parte, não vieram com acordos bombásticos na agência livre, mas sim por Draft ou trocas menos badaladas.

Leia mais!

Mais um ponto em comum é a rotação dos elencos. Isso porque Pacers e Oklahoma City Thunder têm suas estrelas com Shai Gilgeous-Alexander e Tyrese Haliburton. No entanto, os coadjuvantes são participativos. Pelo lado de Indiana, nenhum atleta atuou por mais de 33 minutos, em média, por jogo. Da mesma forma, Oklahoma não tem nomes com mais de 32 minutos em quadra na atual campanha.

Publicidade

A continuidade do elenco também é uma marca registrada de ambas as franquias. O Pacers é praticamente o mesmo time da última temporada. Haliburton, Bennedict Mathurin , Andrew Nembhard e Aaron Nesmith têm sido os pilares do elenco desde 2022. O Thunder, por sua vez, investiu em escolhas de Draft e obteve sucesso. Agora, ostenta um elenco formado em grande parte por nomes que vieram do recrutamento.

As equipes iniciam as finais da NBA de 2024/25 na quinta-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília). Os dois primeiros confrontos, aliás, terão mando de quadra do Thunder, que teve melhor campanha.

Publicidade

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA