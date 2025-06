Pacers e Thunder fazem história nos playoffs da NBA

Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers vão disputar a final da NBA após vencerem suas Conferências nos playoffs. O que parece uma decisão jamais vista na história da liga, mostra que realmente é. As duas equipes começam, a partir de quinta-feira (5), a definir quem será o campeão de 2024/25.

Não que fossem exatamente os favoritos antes do início da temporada, mas Pacers e Thunder provam vários pontos. E inéditos.

Apenas para lembrarmos, há um ano, o Pacers caía na decisão do Leste, enquanto o Thunder já mostrava estar pronto para dar o próximo passo. Afinal, o time de Oklahoma City já vinha trabalhando em uma reconstrução há anos para colocar o time onde está hoje. Havia um certo receio de que a pouca idade de seus jogadores pudesse atrapalhar os planos nos playoffs. Até aqui, nada disso.

Publicidade

Mas como conseguiram triunfar nos playoffs, fazendo justamente o contrário de outros times da NBA?

Primeiro, o Thunder tinha apenas a 25ª folha de pagamento, enquanto o Pacers foi a 22ª de toda a liga. Os times não só ficaram abaixo das multas, mas ainda são a primeira dupla de finalista a não ter um dos dois entre os dez maiores pagadores.

Publicidade

É isso. Desde que o teto salarial foi implementado na liga, nunca houve uma final em que um dos times não estivesse entre as dez maiores folhas de pagamento. É inédito e premia o que a NBA queria para os playoffs: equilíbrio de fato.

Leia mais

Quando dizem que serão sete campeões nos últimos sete anos, é porque a liga conseguiu o que queria. Afinal, desde que o Toronto Raptors foi campeão em 2018/19, venceram: Los Angeles Lakers (2019/20), Milwaukee Bucks (2020/21), Golden State Warriors (2021/22), Denver Nuggets (2022/23), Boston Celtics (2023/24) e, agora, Pacers ou Thunder vão ficar com o título da NBA após os playoffs.

Publicidade

Era esse tipo de equilíbrio que Adam Silver queria. E tudo foi reforçado ainda mais com o atual CBA (Acordo Coletivo de Trabalho), que pune os times que gastam além dos limites. E veja: se tem uma liga tão “boazinha”, é a NBA, com tantas exceções salariais após os times baterem o teto.

Mas não se iludam: Pacers e Thunder ultrapassam o teto salarial da NBA, mas surpreendem quando ficam abaixo das taxas. Isso porque as exceções permitem contratações de jogadores para times, como a non taxpayer mid-level (US$12.8 milhões), room mid-level (US$7.9 milhões), taxpayer mid-level (US$5.1 milhões) e bi-annual (US$4.7 milhões).

Publicidade

Os “pequenos mercados” da NBA, como Pacers e Thunder, finalmente estão tendo vez nos playoffs. Antes, a ideia era que times pagando multas teriam mais chances de vencer. Afinal, você contrata os melhores jogadores e eles são, de fato, mais caros. Mas o que os dois times fizeram aqui é incrível. Cada um a seu modo, mas dentro dos limites.

Pacers finalista do Leste pelo segundo ano consecutivo

Quando o time de Indiana chega às finais do Leste pelo segundo ano, você ainda tem de incluir aí uma final de Conferência na Copa da NBA de 2024. Ou seja, o time está aparecendo em momentos decisivos com certa frequência, certo?

Publicidade

Não é do nada que isso acontece. Começa com um técnico (Rick Carlisle) comandando o grupo desde 2021/22. É um treinador com muita experiência, mas que soube entender as mudanças na NBA em sua segunda passagem pelo Pacers. Aliás, ele foi campeão da liga depois de deixar Indiana, naquele Dallas Mavericks de 2010/11.

Ou seja, Carlisle sabe trabalhar bem como o “azarão”. Afinal, naquela decisão, o favorito era o Miami Heat de LeBron James, Dwyane Wade e Chris Bosh.

O Pacers montou um time como o técnico queria: muito rápido, pontuando de vários lugares, de diversas formas e com ótimos defensores de perímetro. Carlisle viu ali a chance de repetir o título com o Mavs em Indiana.

Publicidade

As trocas vieram e o time cresceu ao longo do tempo. Primeiro, por Tyrese Haliburton. Depois, por Pascal Siakam, um campeão da NBA. Eles dão ao time um foco, uma base. Quantas vezes Myles Turner esteve envolvido em rumores, mas não quis sair? Ele avisou várias vezes que jamais havia jogado ao lado de um armador tão bom e, por isso, não queria ser negociado.

Thunder chega como favorito, mas trabalho foi duro

Ninguém perde porque gosta. O Oklahoma City Thunder passou alguns anos, desde 2020/21, pensando no desenvolvimento de seus jogadores. A diretoria acumulou escolhas de Draft, buscou complementos para um armador que estava crescendo de produção (Shai Gilgeous-Alexander) e não teve vergonha de passar pelo tank. Mas um tank honesto.

Publicidade

O técnico Mark Daigneault trabalhou com várias possibilidades ao longo do caminho, mas outros dois jogadores estão lá desde seu início: Lu Dort e Kenrich Williams. O Thunder começou a dar o salto em busca dos playoffs antes mesmo de poder contar com Chet Holmgren, que se lesionou perto do início daquela que seria a sua primeira temporada.

Holmgren estreou, de fato, em 2023/24 e, com ele, o Thunder foi muito mais forte, parando nos playoffs na semifinal do Oeste para o Dallas Mavericks. Então, a diretoria viu que faltavam poucas peças para o time brigar pelo título.

Foi aí que chegaram Alex Caruso e Isaiah Hartenstein. duas contratações pontuais. Enquanto Caruso é um defensor de perímetro, Hartenstein está ali para ser muito mais que um “corpo grande” para ocupar espaços. O pivô resolveu os problemas dos rebotes (time era o 27° no quesito em 2023/24 e foi o 11° em 2024/25). Além disso, ficou quase impossível pontuar dentro do garrafão.

Publicidade

Com Caruso, o Thunder deu um salto de qualidade, especialmente nos playoffs. Ele marcou ninguém menos que Nikola Jokic em seu pior jogo da série. Foi para isso que o time trocou Josh Giddey com o Chicago Bulls. É a equipe que menos teve erros de ataque e que mais forçou o mesmo.

Tudo isso, sem contar com o astro Jalen Williams.

Pacers e Thunder mudam os playoffs da NBA?

Vencer sem ter de pagar multas pode virar uma tendência após os playoffs 2025 da NBA. Apenas para ter uma ideia, dos 15 times com as maiores folhas da liga, seis não foram aos mata-matas, quatro caíram na primeira rodada, três nas semifinais de Conferência e dois nas finais de Leste e Oeste.

Publicidade

Da parte inferior da tabela de pagamentos, sete foram aos playoffs da NBA, incluindo Thunder e Pacers. Ali, ainda estava o Cleveland Cavaliers (16°), dono da melhor campanha do Leste.

Mas isso quer dizer o que?

Parece que os times estão entendendo melhor como funciona o CBA. Comparando com 2023/24, primeiro ano do acordo, quatro times foram aos playoffs da NBA entre os 15 que menos pagaram.

Então, tem uma certa tendência aqui. Se formos olhar os anos anteriores, você vai notar que 2024/25 é um recorde, com sete. Pacers e Thunder, de mercados menores, sempre tentaram pagar menos. Quando tentaram algo muito diferente…

Publicidade

O Thunder, por exemplo, trocou James Harden há mais de dez anos e ficou com a sensação de que poderia ser campeão da NBA nos anos seguintes se ele estivesse por lá. Daí, a direção tentou algo diferente e foi buscar Paul George para jogar ao lado de Carmelo Anthony e Russell Westbrook. Ficou entre os times que mais gastavam e caiu na primeira rodada dos playoffs nos dois anos, apesar de Anthony atuar com eles por uma temporada.

A diretoria apertou o “botão do reset” quando viu que não ia a lugar algum. Usou o contrato de Chris Paul e até tentou não competir, mas Paul ainda levou o Thunder aos playoffs. Desde então, tudo mudou e o time é isso: sem loucuras em salários.

Publicidade

Exceções devem manter Pacers e Thunder no topo

Para 2025/26, por exemplo, os dois times devem ficar fora das taxas mais uma vez. O Pacers tem de resolver sobre Myles Turner, que é agente livre na NBA. Mas se ele ficar e receber cerca de US$20 milhões, tudo certo. Dá para organizar, pois o primeiro limite é de US$195.9 milhões.

No Thunder, as extensões de Jalen Williams e Chet Holmgren só devem acontecer na outra offseason, em 2026. E, mesmo assim, podem ficar abaixo do limite das taxas.

Se nada muito diferente acontecer, Pacers e Thunder vão seguir na luta pelo topo da NBA.

Publicidade

Título inédito

Sim e não. O Pacers nunca foi campeão da NBA, mas o Thunder obteve sob outro nome: Seattle Supersonics. A diferença é que, por enquanto, Oklahoma City possui os direitos e a história do Sonics. Mas isso deve mudar.

Assim que Seattle voltar a ter um time na liga, muito provavelmente como Sonics, a direção do Thunder avisou que vai devolver a Seattle todo o histórico.

Então, até o momento, o Pacers seria inédito e o Thunder “ficaria” a partir de 2027/28, quando dizem que a NBA vai concluir a expansão. Seria como acontece no histórico do Charlotte Hornets: de 1988 a 2002 e, depois, a partir de 2004.

Publicidade

No caso do Thunder, seria uma franquia na NBA desde 2008, enquanto o Sonics teria início em 1967, pausa entre 2008 e 2026, voltando em 2027.

Assine o canal Jumper Brasil no YouTube

Todas as informações da NBA estão no canal Jumper Brasil. Análises, estatísticas e dicas. Inscreva-se, mas dê o seu like e ative as notificações para não perder nada do nosso conteúdo.

Publicidade

E quer saber tudo o que acontece na melhor liga de basquete do mundo? Portanto, ative as notificações no canto direito de sua tela e não perca nada.

Então, siga o Jumper Brasil em suas redes sociais e discuta conosco o que de melhor acontece na NBA