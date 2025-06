Paul George ajuda Pacers e Thunder a serem finalistas da NBA

O astro Paul George é um dos fatores em comum quando falamos de Indiana Pacers e Oklahoma City Thunder, finalistas da NBA nesta temporada. Hoje no Philadelphia 76ers, o ala “ajudou” esses times a se tornarem candidatos ao título. O jogador, por sua vez, ainda não chegou às finais, em 15 temporadas na liga.

George foi a décima escolha do Draft de 2010. Pelo time de Indiana, ele atuou por sete anos. Em 448 jogos, alcançou médias de 18,1 pontos, 6,3 rebotes e 3,2 assistências. Além disso foi All-Star, integrante do terceiro time ideal da NBA, dos quintetos defensivos e ganhou o prêmio de jogador que mais evoluiu (MIP). Ou seja, se tornou um astro em Indiana.

Mas, em razão do insucesso do Pacers nos playoffs, George pediu para deixar a equipe. Na época, ele sentia que Indiana não estava construindo um time para competir. Desse modo, deixou claro à franquia que queria jogar por umm time com aspirações ao título.

Como resultado, George foi negociado com o Oklahoma City Thunder. Na troca, Indiana recebeu Domantas Sabonis e Victor Oladipo. No entanto, ele ficou apenas duas temporadas em Oklahoma. Até desembarcar no Los Angeles Clippers, na offseason de 2019. É nesse ponto que Paul George está intimamente ligado ao sucesso de Pacers e Thunder.

Afinal, o ala esteve ligado às chegadas de Tyrese Haliburton ao time de Indiana e de Shai Gilgeous-Alexander a Oklahoma. O Pacers utilizou Sabonis, que veio na troca de George, para adquirir o armador junto ao Sacramento Kings, durante a trade deadline de 2022. Pela equipe de Indianápolis, Haliburton se transformou em um astro da NBA. Tanto que, hoje, lidera o time, que volou às finais da liga após 25 anos.

Com relação ao Thunder, George foi trocado para o Clippers e, na negociação, a franquia de Oklahoma adquiriu dois pilares do atual elenco. Para trazer o ala, o time angelino abriu mão de cinco escolhas de Draft e de um jovem armador. Na ocasião, Shai tinha apenas 20 anos e disputado a sua primeira temporada na NBA.

O detalhe é que, com uma dessas picks (a 12ª do recrutamento de 2022) que recebeu do Clippers, o Thunder selecionou Jalen Williams. Neste temporada, Gilgeous-Alexander foi eleito MVP e eleito para o primeiro time da NBA. O ala, por sua vez, se tornou All-Star pela primeira vez e foi escolhido para o terceiro time da liga e para o segundo quinteto de defesa.

Paul George, por sua vez, está em declínio. Afinal, o ala de 35 anos disputou apenas 41 jogos em sua primeira campanha no Sixers. Além disso, teve a sua pior média em pontos (16,2) das últimas dez temporadas. O time da Philadelphia, aliás, foi um fiasco em 2024/25, tanto que ficou na antepenúltima posição do Leste.

