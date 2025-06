Adam Silver confirma: “Expansão da NBA faz sentido”

O comissário da NBA Adam Silver confirmou recentemente que a liga deve ter uma expansão em breve. Em entrevista a rádio Sirius XMNBA, Silver falou que os times terão uma reunião em breve para definir tudo. De acordo com o mandatário, Seattle e Las Vegas estariam entre as cidades favoritas.

“Nós temos uma reunião da NBA em julho com os donos de todos os times e sinto que o assunto será discutido sobre como vamos começar, além de um estudo sobre tudo o que vai implicar. Vamos dizer que nós teremos dois times, então tem uma divisão para adicionar mais dois donos. É só matemática. Então, temos de ver as cidades que possuem interesse, seus mercados. Claro, eu sei que tem um grande interesse de Seattle e Las Vegas, mas outras também gostariam de ter um time”, disse Adam Silver.

Apesar de garantir que o processo ainda não começou, ele foi claro sobre como tudo deve acontecer. Afinal, é preciso da aprovação dos outros donos.

“A gente ainda não começou a fazer nada sobre, mas algumas cidades já enviaram representantes para conversarem. Só que, por enquanto, não podemos tomar nenhuma ação. Nós agradecemos e vamos avisar quando vamos começar a fazer tudo. Mas eu posso dizer que a expansão da NBA é algo que faz muito sentido. Só temos de trabalhar mesmo é quando vai acontecer”, concluiu.

O fato de Adam Silver falar sobre a expansão da NBA, por si só, já é algo que pode mudar a ideia de alguns donos de times. Isso porque, em geral, as equipes precisam proteger um número de jogadores de um Draft que a liga prepara. Além daquele recrutamento conhecido, dos calouros, um outro acontece a partir dos atletas sob contrato.

Então, caso a expansão aconteça em dois ou três anos, as diretorias de times da NBA já terão uma ideia de quais jogadores vão “liberar” para que saiam de seus elencos. Um exemplo seria o Chicago Bulls, que conta com 12 atletas sob acordo. Então, apenas oito podem ser vetados do Draft.

Neste caso, o Bulls poderia deixar sem proteção jogadores como Jevon Carter, Zach Collins, Jalen Smith e Julian Phillips, caso o Draft de expansão da NBA fosse na próxima offseason. Então, o suposto Seattle Supersonics seleciona Collins. O eventual time de Las Vegas não pode ter outro jogador vindo de Chicago. Além disso, aqueles calouros do Draft de 2025 estariam inelegíveis para o recrutamento.

E, assim, é feito com todos os outros 29 times da NBA (além do Bulls, usado como exemplo) na expansão até que as novas equipes tenham um número de jogadores que pode variar entre 12 e 14. Um outro detalhe é que se um atleta é agente livre restrito, não está protegido e é escolhido, ele vira irrestrito automaticamente, não podendo assinar com a franquia original.

Por enquanto, Adam Silver não tem uma data para quando vai acontecer. Mas poderia acontecer para a temporada 2027/28, segundo a ESPN.

