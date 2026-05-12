Onde assistir jogo playoffs NBA hoje (12)
Após vitória do Wolves no Jogo 4, série do Oeste está empatada em 2 a 2
Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs, válido pelas semifinais dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (12). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 21h (horário de Brasília).
Datas da série
04/05: Minnesota Timberwolves 104 x 102 San Antonio Spurs
06/05: Minnesota Timberwolves 95 x 133 San Antonio Spurs
08/05: San Antonio Spurs 115 x 108 Minnesota Timberwolves
10/05: San Antonio Spurs 109 x 114 Minnesota Timberwolves
12/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
15/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
17/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*
*Se necessário
Minnesota Timberwolves (2)
O Timberwolves forçou o empate da série contra o Spurs. Apesar do placar equilibrado durante todo o Jogo 4, a equipe aproveitou o fator casa e venceu San Antonio, deixando o confronto em 2 a 2. Mais uma vez, Anthony Edwards foi o nome da vitória, com 36 pontos para Minnesota.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Donte DiVincenzo
|1,94
|29
|G
|Anthony Edwards
|1,93
|24
|G
|Ayo Dosunmu
|1,96
|26
|G
|Bones Hyland
|1,92
|25
|G
|Jaylen Clark
|1,96
|24
|G
|Mike Conley
|1,85
|38
|G
|Joe Ingles
|2,03
|38
|G
|Terrence Shannon
|1,98
|25
|G
|Johnny Juzang
|2,01
|25
|F
|Jaden McDaniels
|2,06
|25
|F
|Julius Randle
|2,03
|31
|F
|Kyle Anderson
|2,06
|32
|F
|Julian Phillips
|2,03
|22
|F
|Enrique Freeman
|2,01
|25
|C
|Rudy Gobert
|2,16
|33
|C
|Naz Reid
|2,06
|26
|C
|Joan Beringer
|2,11
|19
|C
|Rocco Zikarsky
|2,21
|19
Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
San Antonio Spurs (2)
A expulsão de Victor Wembanyama limitou a chance do Spurs abrir 3 a 1 na série. Ainda no primeiro quarto do Jogo 1, o francês foi ejetado de quadra após acertar uma cotovelada em Naz Reid. Sem o astro, o time de San Antonio manteve o jogo equilibrado, mas perdeu após um último quarto ruim.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|De’Aaron Fox
|1,91
|28
|G
|Stephon Castle
|1,96
|21
|G
|Dylan Harper
|1,97
|20
|G
|Jordan McLaughlin
|1,80
|30
|F
|Devin Vassell
|1,96
|25
|F
|Julian Champagnie
|2,03
|24
|F
|Keldon Johnson
|1,96
|26
|F
|Harrison Barnes
|2,03
|33
|F
|Carter Bryant
|2,03
|20
|F
|Lindy Waters
|1,98
|28
|F
|Kelly Olynyk
|2,11
|35
|F
|David Jones-Garcia
|1,98
|24
|F
|Emanuel Miller
|1,96
|25
|F
|Harrison Ingram
|1,96
|23
|C
|Victor Wembanyama
|2,23
|22
|C
|Luke Kornet
|2,18
|30
|C
|Mason Plumlee
|2,11
|36
|C
|Bismack Biyombo
|2,06
|33
Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Onde assistir ao Jogo 5 Timberwolves x Spurs pelos playoffs da NBA hoje (12)
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 12/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio
