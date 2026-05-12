Onde assistir jogo playoffs NBA hoje (12)

Após vitória do Wolves no Jogo 4, série do Oeste está empatada em 2 a 2

Saiba onde assistir ao Jogo 5 entre Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs, válido pelas semifinais dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (12). As equipes se enfrentam na Frost Bank Center, em San Antonio, a partir das 21h (horário de Brasília).

Datas da série

04/05: Minnesota Timberwolves 104 x 102 San Antonio Spurs
06/05: Minnesota Timberwolves 95 x 133 San Antonio Spurs
08/05: San Antonio Spurs 115 x 108 Minnesota Timberwolves
10/05: San Antonio Spurs 109 x 114 Minnesota Timberwolves
12/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs
15/05: San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves
17/05: Minnesota Timberwolves x San Antonio Spurs*

*Se necessário

Minnesota Timberwolves (2)

O Timberwolves forçou o empate da série contra o Spurs. Apesar do placar equilibrado durante todo o Jogo 4, a equipe aproveitou o fator casa e venceu San Antonio, deixando o confronto em 2 a 2. Mais uma vez, Anthony Edwards foi o nome da vitória, com 36 pontos para Minnesota.

PosJogadorAlturaIdade
GDonte DiVincenzo1,9429
GAnthony Edwards1,9324
GAyo Dosunmu1,9626
GBones Hyland1,9225
GJaylen Clark1,9624
GMike Conley1,8538
GJoe Ingles2,0338
GTerrence Shannon1,9825
GJohnny Juzang2,0125
FJaden McDaniels2,0625
FJulius Randle2,0331
FKyle Anderson2,0632
FJulian Phillips2,0322
FEnrique Freeman2,0125
CRudy Gobert2,1633
CNaz Reid2,0626
CJoan Beringer2,1119
CRocco Zikarsky2,2119

Time titular: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

San Antonio Spurs (2)

A expulsão de Victor Wembanyama limitou a chance do Spurs abrir 3 a 1 na série. Ainda no primeiro quarto do Jogo 1, o francês foi ejetado de quadra após acertar uma cotovelada em Naz Reid. Sem o astro, o time de San Antonio manteve o jogo equilibrado, mas perdeu após um último quarto ruim.

PosJogadorAlturaIdade
GDe’Aaron Fox1,9128
GStephon Castle1,9621
GDylan Harper1,9720
GJordan McLaughlin1,8030
FDevin Vassell1,9625
FJulian Champagnie2,0324
FKeldon Johnson1,9626
FHarrison Barnes2,0333
FCarter Bryant2,0320
FLindy Waters1,9828
FKelly Olynyk2,1135
FDavid Jones-Garcia1,9824
FEmanuel Miller1,9625
FHarrison Ingram1,9623
CVictor Wembanyama2,2322
CLuke Kornet2,1830
CMason Plumlee2,1136
CBismack Biyombo2,0633

Time titular: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Onde assistir ao Jogo 5 Timberwolves x Spurs pelos playoffs da NBA hoje (12)

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 12/05/2026
Horário: 21h (horário de Brasília)
Local: Frost Bank Center, San Antonio

