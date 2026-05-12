NBA toma decisão após cotovelada de Victor Wembanyama

A NBA anunciou uma decisão após a cotovelada de Victor Wembanyama em Naz Reid. De acordo com Shams Charania, da ESPN, a liga optou por não punir o astro na próxima partida da série. Desse modo, o francês poderá atuar pelo San Antonio Spurs no Jogo 5 da série contra o Minnesota Timberwolves.

O lance polêmico de Victor Wembanyama aconteceu no segundo quarto do Jogo 4. Durante uma disputa de bola, o francês atingiu Reid com uma cotovelada. Desse modo, os árbitros marcaram uma falta ofensiva de Wemby, mas resolveram revisar a jogada por conta de uma possível agressão.

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Após a revisão em vídeo, os árbitros confirmaram que Wembanyama acertou Reid com uma cotvelada no maxilar. O árbitro Zach Zarba, desse modo, anunciou que a infração foi corrigada para uma flagrante 2 por contato excessivo acima do pescoço. Wemby, assim, foi expulso do restante do jogo.

A expulsão de Wembanyama aconteceu em um momento ruim para o Spurs na NBA. Isso porque o francês perdeu quase todo o jogo, o que ajudou o Timberwolves a confirmar a vitória e empatar a série em 2 a 2.

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Além disso, havia o temor de que Victor Wembanyama poderia ficar de fora por mais um jogo por conta da cotovelada na NBA. A liga, porém, optou por não ampliar a punição, permitindo a presença do astro nos próximos duelos da série.

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Após o Jogo 4 na NBA, o técnico do Spurs comentou sobre a cotovelada de Wemby. Segundo Mitch Johnson, o francês de 22 anos é alvo da fisicalidade dos rivais desde que chegou à NBA. Ou seja, os adversários jogam muito duro contra o pivô. Então, a reação foi justificável.

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“De jeito nenhum achei que Wembanyama fez aquilo [cotovelada] de propósito. No entanto, fico feliz que ele tenha tomado a iniciativa. Quero deixar bem claro que eu não queria que fosse uma cotovelada no Naz Reid. Fico contente que esteja tudo bem com Naz. Ainda assim, Victor vai ter que se proteger se ninguém mais fizer por ele”, disse o técnico do Spurs.

Segundo a ESPN, a expulsão de Wembanyama diante do Timberwolves, faltando quase nove minutos para o fim do segundo período, foi a mais precoce de um All-Star em um jogo de playoffs desde 1997-98. Agora, os times têm um retrospecto de uma vitória e oito derrotas quando um All-Star é expulso de um jogo de playoff antes do quarto período.

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Por fim, com Wembanyama em quadra, Spurs e Timberwolves voltam a se enfrentar na terça-feira (12), às 21h (horário de Brasília), pelo Jogo 5 da série de segunda rodada dos playoffs da NBA.