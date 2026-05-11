Bucks busca ofertas de troca por Giannis Antetokounmpo
Time de Milwaukee reabre negociações e planeja definir situação do astro antes do draft
O Milwaukee Bucks está aberto a ofertas de troca pelo craque Giannis Antetokounmpo. Segundo Shams Charania, da ESPN, a franquia busca ofertas para avançar no plano de negociar o ídolo do time. Os dois lados já estão alinhados para o fim da parceria de 13 anos. A intenção da equipe, a princípio, é resolver a situação do astro antes do próximo draft.
O jornalista apurou que os moldes do negócio não mudaram desde fevereiro. “A tendência é que haja muito mercado por Giannis, pois vários times já indicaram interesse. E, por enquanto, os dirigentes devem manter a pedida da trade deadline para liberar o jogador. Ou seja, querem um jovem talento de elite e um pacote de seleções de recrutamento”, revelou.
O impasse entre Giannis Antetokounmpo e o Bucks começou ainda no ano passado. Depois do fim da última temporada, o ala-pivô manifestou a vontade de buscar um novo time. Dizem que, em seguida, ele indicou o New York Knicks como o seu destino favorito. As negociações não avançaram e Milwaukee descartou o negócio, pois fez mudanças no elenco para ser um candidato ao título.
Agora, se sabe que essas mudanças não deram certo. A temporada foi bem ruim e, com isso, a situação se agravou. O atleta grego, antes de tudo, deixou claro que quer uma troca no início de 2026. A franquia chegou a conversar com algumas equipes antes da trade deadline, mas nada avançou. Todos já sabem, no entanto, que uma decisão não passa da offseason.
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Hora da decisão
Não dá para cravar quando uma troca vai ocorre. Em particular, quando inclui um astro como Antetokounmpo. Mas o Bucks está firme com a ideia de resolver a situação antes do draft. Um dos donos do time, Jimmy Haslam, confirmou o plano durante a apresentação do técnico Taylor Jenkins. Ele cravou que a torcida vai ter a certeza sobre a saída ou permanência do craque em breve.
“Antes de tudo, nós entendemos a gravidade da decisão. Por isso, nas próximas seis semanas, vamos deliberar se Giannis vai assinar uma extensão para ficar aqui ou jogar em outro lugar. O nosso GM Jon Horst, juntos comigo e os outros donos, vamos definir qual é a melhor solução para todos”, garantiu o empresário. Vale lembrar que o Bucks vai ter a 10a escolha no recrutamento deste ano.
Antetokounmpo vai ser elegível a um alongamento de vínculo de US$275 milhões por quatro anos em outubro ou seis meses depois de uma troca. “Está bem claro que não há um meio-termo nessa situação, pois uma das duas opções vai acontecer. Ou Giannis vai estender o seu contrato ou ele vai ser negociado”, resumiu a jornalista Ramona Shelburne, da ESPN.
Mudança curta
O Bucks, certamente, não vai ter muitos problemas para achar interessados na troca por Giannis Antetokounmpo. Mas a questão é entender onde ele vai querer jogar. Nenhum time, afinal, deve aceitar fechar uma troca sem a garantia de que ele vai assinar uma extensão. De acordo com Eric Nehn, do site The Athletic, a preferência pelo Knicks na última offseason aponta o perfil de equipe que visa para o futuro.
“Os rivais creem que Giannis quer jogar em um candidato ao título já consolidado. E os playoffs vem mostrando que se juntar a uma equipe forte do Leste é o caminho mais seguro para estar na briga por campeonatos. A maior parte das pessoas ligadas à NBA, a princípio, fizem que ele vai preferir seguir na conferência Leste”, contou o jornalista.
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