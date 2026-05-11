NBA Draft: Ex-jogador faz comparação ousada para Caleb Wilson

Caleb Wilson é um dos grandes nomes do próximo Draft da NBA. O ala de North Carolina vem sendo cotado para sair entre as cinco primeiras escolhas do recrutamento que acontece em junho. No entanto, uma lesão no dedo polegar o tirou de boa parte da temporada do basquete universitário. Ainda assim, o jovem recebe muitos elogios por seu estilo de jogo.

De acordo com o ex-jogador Jay Williams, comentarista da ESPN, Caleb Wilson tem um “piso” para ser como Kevin Garnett. No entanto, ele acha que seu teto pode atingir o nível de Giannis Antetokounmpo na NBA.

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O fato é que o ala mostrou muita capacidade para pontuar de várias formas em 24 jogos por North Carolina. Não tem um bom arremesso de três, mas compensa isso com muita explosão na parte física. São pontos que chamam a atenção nas comparações, pois é um jogador alto (2,08m) e magro.

Assim como Giannis e Garnett chegaram à NBA, Wilson sabe jogar nos dois lados da quadra. Mas mais do que isso, é um ala com capacidade para jogar também como ala-pivô. Aliás, os dois vencedores do MVP eram assim em seus recrutamentos. Com o tempo, ambos se fixaram como alas-pivôs, mas ainda se tornaram bons organizadores secundários de seus times.

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Em alguns lances, Caleb Wilson mostrou esse lado organizador, o que deixou vários times do Draft da NBA bem animados. Apesar de ter só 2.7 assistências em seu único ano na NCAA, ele não comete muitos erros. Enquanto isso, é ótimo finalizando perto da cesta e pega muitos rebotes. Tem um ótimo tempo de bola e sua defesa já é de grande nível.

Utah Jazz e Chicago Bulls, donos das escolhas dois e quatro, são alguns dos times mais cotados para Caleb Wilson no dia 23 de junho. De acordo com o mock Draft que o Jumper Brasil publicou nesta segunda-feira (11), o ala aparece na equipe de Chicago.

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Isso porque o Bulls tem uma carência nas alas. Enquanto Matas Buzelis é um nome certo, o time de Illinois usou Isaac Okoro ao seu lado. No entanto, Okoro, que é um ótimo defensor, voltou a apresentar problemas no arremesso de três após evoluir no quesito nos anos anteriores.

Apesar de Caleb Wilson também não ser um especialista, ele compensa atacando o aro e indo muito ao lance livre. Em North Carolina, por exemplo, o ala teve 9.6 tentativas da marca por partida.

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Por fim, ele pode ser o terceiro jogador da universidade a ser escolha do Bulls na primeira rodada em sua história no Draft da NBA. Os outros dois foram Coby White (sétima, em 2019) e Michael Jordan (terceira, em 1984).

Em 2025/26, ele teve médias de 19.8 pontos, 9.4 rebotes, 2.7 assistências, 1.5 roubo de bola e 1.4 toco em cerca de 31 minutos por noite.