Após “varrida” do Knicks, Josh Hart provoca torcida do 76ers

Josh Hart não perdeu a chance de provocar o torcedor do Philadelphia 76ers depois do New York Knicks se classificar para as finais do Leste. E o motivo foi óbvio para quem assistiu aos jogos. A equipe venceu as duas partidas fora de casa com presença grande da torcida visitante. Neste domingo, aliás, os fãs locais pareciam em menor número.

“Para ser sincero, eu achava que essa era uma cidade que amava os esportes. Mas não sei mais sobre isso. Todo mundo, afinal, estava implorando para que os fãs daqui não vendessem os seus ingressos. No entanto, no fim das contas, isso nem pareceu ser um jogo fora de casa”, debochou o ala-armador, após a vitória por 144 a 114.

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A ironia de Josh Hart foi o resultado de uma preocupação que vinha de antes do início da série. Joel Embiid, por exemplo, chegou a pedir que a direção do Sixers distribuísse ingressos para evitar uma “invasão” da torcida do Knicks. O astro Tyrese Maxey não escondeu que ficou chateado em se ver atuando fora de casa no próprio ginásio.

“Eu não vou mentir: isso foi uma droga. Terrível mesmo. Mas sei que só há uma forma de mudar isso: nós temos que entrar em quadra e vencer essas partidas. Porque, na verdade, pareceu mais barulhento em favor deles hoje do que lá no Madison Square Garden. E isso é muito frustrante”, lamentou o craque do 76ers.

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Sem festa

Essa é a segunda classificação seguida do Knicks para as finais de conferência, o que já não ocorria desde a virada do século. Mas, após a partida, o clima não foi de festa. Em 2025, o elenco admitiu que havia uma pequena sensação de dever cumprido depois do avanço à decisão. Dessa vez, no entanto, ninguém está nem um pouco satisfeito.

“Essa classificação não nos traz nenhum alívio, pois é só mais um passo no processo. No ano passado, pela forma como vencemos o Boston Celtics, acho que foi diferente. Foi mais celebratório, digamos assim. Mas, agora, foi uma vitória normal. Afinal, temos que seguir determinados e focados em nosso objetivo”, cobrou Hart.

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Karl-Anthony Towns compartilha a visão do colega de elenco e, por isso, está feliz em ver um clima diferente. “Nós estávamos mais empolgados no ano passado mesmo. No entanto, agora, estamos focados no momento e sabemos que há mais trabalho a fazer. É ótimo ver que todos estão famintos pelo próximo desafio”, reconheceu o pivô.

Justificativa

Mas, acima da provocação de Josh Hart, surge uma pergunta: por que os fãs do Knicks sempre “invadem” jogos contra o 76ers? É verdade que as duas cidades são próximas, então favorece esse tipo de movimento. No entanto, há mais do que isso. O jornalista Yaron Weitzman explica que há benefícios para os nova-iorquinos no deslocamento.

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“A questão, acima de tudo, são os preços. Ou, de forma específica, como os preços são altos no Madison Square Garden. É bem mais barato viajar até Philadelphia e comprar um ingresso lá do que ir ao Garden. Para muitos torcedores, essa é a única forma de realizar o sonho de ver um jogo de playoffs do Knicks ao vivo”, justificou Weitzman.