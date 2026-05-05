Dominante, Knicks crava novo recorde nos playoffs da NBA

O New York Knicks iniciou as semifinais de conferência da NBA não só com um atropelo, mas cravando um novo recorde nos playoffs. A equipe teve controle total do jogo e não tomou conhecimento do Philadelphia 76ers na abertura da série. Com isso, tornou-se o primeiro time da história a vencer três partidas de pós-temporada seguidas por 25 pontos de diferença.

“É por isso que jogamos uma temporada inteira juntos, enquanto atravessamos altos e baixos. Enfrentamos várias adversidades e, assim, desenvolvemos as qualidades para que sejamos a nossa melhor versão nesse momento. Pois cada jogo da jornada te dá chances de melhorar e crescer como coletivo. Foi o que provamos hoje”, disse Jalen Brunson, depois da vitória por 137 a 98.

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O novo recorde do Knicks começou a se construir nos dois jogos finais da série contra o Atlanta Hawks. E o basquete dominante “embalou” o triunfo sobre o Sixers. Os locais venceram todos os quartos por oito pontos ou mais e, além disso, converteu 63% dos seus arremessos de quadra. Deu 34 assistências para 14 erros de ataque. Brunson, no entanto, garante que o time ainda pode melhorar.

“Não há nenhum instante em que você olha para trás e se dá por satisfeito na NBA. ‘Já está bom assim, então não precisamos mais melhorar’. Não é assim porque temos um desejo de crescer sempre. E sabemos que eles vão voltar muito melhores na segunda partida. Os playoffs são assim, né? Por isso, nós temos que estar prontos sempre”, alertou o líder da equipe.

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Conceitos

Se a torcida está bem empolgada com os jogos do Knicks, então imagine Mike Brown. O trabalho do técnico chegou a ser questionado durante a campanha, mas, agora, vive um ápice no melhor momento possível. A atuação da equipe foi tão firme que o Sixers tirou os seus titulares de quadra ainda no terceiro período. Ou seja, está tudo dando certo na hora ideal e sem esforço.

“É muito divertido quando você tem conceitos nos dois lados da quadra e os jogadores os abraçam no mais alto nível. Tudo anda de forma natural assim que isso ocorre. Não importa qual seja a jogada que chamam ou quem inicia as ações, pois todos os atletas estão tentando fazer a coisa certa. Isso é o mais importante”, celebrou o treinador.

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Para Josh Hart, o sucesso do Knicks vai além de um alinhamento tático. A postura do elenco em quadra, afinal, tem um papel crucial no funcionamento do sistema. “Nós estamos dispostos a sacrificar estatísticas pelo bem do time. E, quando fazemos isso, alcançamos o nosso melhor basquete. Então, a palavra é essa: altruísmo”, cravou.

Mais marcas

Não é de hoje, aliás, que o Knicks estabelece grandes marcas e recorde s na edição desse ano dos playoffs da NBA. A classificação contra o Hawks marcou a primeira vez que a franquia venceu uma série de mata-mata em quatro anos seguidos nesse século. Hart soube desse feito também, mas confessou que não liga para isso.

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“Isso não significa nada, para ser sincero. Afinal, esse não é o nosso objetivo. Nós não estamos aqui para vencer só uma ou duas séries. Não é o que queremos individual ou coletivamente. É claro que a marca está aí, pois é um fato consolidado. Mas diria que é irrelevante diante do que estamos tentando conquistar aqui”, disparou o ala-armador.