Onde assistir playoffs NBA: Lakers x Thunder

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (5). As equipes se enfrentam no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Datas da série Lakers x Rockets

05/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

07/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

09/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

11/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

13/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

16/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers

18/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

Continua após a publicidade

* Se necessário

Los Angeles Lakers (0)

O Lakers chega às semifinais do Oeste embalado. Isso porque, mesmo sem Luka Doncic, a equipe eliminou o Houston Rockets em seis jogos. O problema, porém, é que o esloveno ainda não se recuperou e deve perder o início da série contra a melhor campanha da conferência.

Pos Jogador Altura Idade G Luka Doncic 2,01 27 G Austin Reaves 1,96 27 G Marcus Smart 1,91 32 G Luke Kennard 1,96 29 G Kobe Bufkin 1,93 22 G Bronny James 1,88 21 G Dalton Knecht 1,99 24 G Nick Smith 1,91 21 G Chris Mañon 1,96 24 F LeBron James 2,06 41 F Rui Hachimura 2,03 28 F Jake LaRavia 2,01 24 F Jarred Vanderbilt 2,06 27 F Adou Thiero 1,98 21 C Deandre Ayton 2,11 27 C Jaxson Hayes 2,12 25 C Maxi Kleber 2,08 34 C Drew Timme 2,08 25

Time titular: Marcus Smart, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

Continua após a publicidade

Leia mais!

Oklahoma City Thunder (0)

Assim como na fase regular, o Thunder dominou na primeira rodada do Oeste. Diante do Phoenix Suns, o atual campeão da NBA venceu por quatro a zero e descansou por mais de sete dias. Além disso, a equipe venceu os quatro jogos que fez contra o Los Angeles Lakers em 2025/26.

Pos Jogador Altura Idade G Shai Gilgeous-Alexander 1,98 27 G Lu Dort 1,91 26 G Cason Wallace 1,93 22 G Ajay Mitchell 1,96 23 G Nikola Topic 1,97 20 G Jared McCain 1,93 22 F Jalen Williams 1,97 25 F Alex Caruso 1,93 32 F Aaron Wiggins 1,98 27 F Isaiah Joe 1,93 26 F Kenrich Williams 1,98 31 F Brooks Barnhizer 1,98 24 C Chet Holmgren 2,14 23 C Isaiah Hartenstein 2,13 27 C Jaylin Williams 2,08 23 C Thomas Sorber 2,09 20 C Branden Carlson 2,13 26

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Continua após a publicidade

Onde assistir Lakers x Thunder pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video

Data: 05/04/2026

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Paycom Center, Oklahoma City