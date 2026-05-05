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Onde assistir playoffs NBA: Lakers x Thunder

Times abrem nesta terça-feira série de segunda rodada do Oeste

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Onde assistir NBA playoffs Lakers Thunder
Reprodução / X

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Los Angeles Lakers e Oklahoma City Thunder, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (5). As equipes se enfrentam no Paycom Center, a partir das 21h30 (horário de Brasília).

Datas da série Lakers x Rockets

05/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder 
07/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
09/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
11/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
13/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder
16/05: Oklahoma City Thunder x Los Angeles Lakers
18/05: Los Angeles Lakers x Oklahoma City Thunder

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* Se necessário

Los Angeles Lakers (0)

O Lakers chega às semifinais do Oeste embalado. Isso porque, mesmo sem Luka Doncic, a equipe eliminou o Houston Rockets em seis jogos. O problema, porém, é que o esloveno ainda não se recuperou e deve perder o início da série contra a melhor campanha da conferência.

PosJogadorAlturaIdade
GLuka Doncic2,0127
GAustin Reaves1,9627
GMarcus Smart1,9132
GLuke Kennard1,9629
GKobe Bufkin1,9322
GBronny James1,8821
GDalton Knecht1,9924
GNick Smith1,9121
GChris Mañon1,9624
FLeBron James2,0641
FRui Hachimura2,0328
FJake LaRavia2,0124
FJarred Vanderbilt2,0627
FAdou Thiero1,9821
CDeandre Ayton2,1127
CJaxson Hayes2,1225
CMaxi Kleber2,0834
CDrew Timme2,0825

Time titular: Marcus Smart, Austin Reaves, Rui Hachimura, LeBron James e Deandre Ayton

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Oklahoma City Thunder (0)

Assim como na fase regular, o Thunder dominou na primeira rodada do Oeste. Diante do Phoenix Suns, o atual campeão da NBA venceu por quatro a zero e descansou por mais de sete dias. Além disso, a equipe venceu os quatro jogos que fez contra o Los Angeles Lakers em 2025/26.

PosJogadorAlturaIdade
GShai Gilgeous-Alexander1,9827
GLu Dort1,9126
GCason Wallace1,9322
GAjay Mitchell1,9623
GNikola Topic1,9720
GJared McCain1,9322
FJalen Williams1,9725
FAlex Caruso1,9332
FAaron Wiggins1,9827
FIsaiah Joe1,9326
FKenrich Williams1,9831
FBrooks Barnhizer1,9824
CChet Holmgren2,1423
CIsaiah Hartenstein2,1327
CJaylin Williams2,0823
CThomas Sorber2,0920
CBranden Carlson2,1326

Time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

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Onde assistir Lakers x Thunder pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 05/04/2026
Horário: 21h30 (horário de Brasília)
Local: Paycom Center, Oklahoma City

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