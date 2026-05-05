Onde assistir playoffs NBA: Cavaliers x Pistons

Times abrem série de segunda rodada do Leste nesta terça-feira

Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (5). As equipes se enfrentam na Little Caesars Arena, a partir das 20h (horário de Brasília).

Datas da série Cavaliers x Pistons

05/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
07/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
09/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
11/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *
15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers *
17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *

* Se necessário

Cleveland Cavaliers (0)

O Cavaliers chega à segunda rodada do Leste após eliminar o Toronto Raptors em sete jogos. A série, que foi equilibrada do início ao fim, terminou com a vitória no Jogo 7 por 114 a 102. Jarrett Allen foi o destaque, com 22 pontos e 19 rebotes.

PosJogadorAlturaIdade
GJames Harden1,9636
GDonovan Mitchell1,9129
GDennis Schroder1,8532
GSam Merrill1,9330
GKeon Ellis1,9626
GCraig Porter1,8826
GTyrese Proctor1,9322
GMax Strus1,9630
FJaylon Tyson1,9823
FEvan Mobley2,1324
FNae’Qwan Tomlin2,0825
FDean Wade2,0629
FRiley Minix2,0125
FTristan Enaruna2,0124
CJarrett Allen2,1128
CThomas Bryant2,0828
CLarry Nance Jr.2,0633

Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen

Detroit Pistons (0)

O Pistons chega embalado às semifinais após vencer três jogos seguidos contra o Orlando Magic na primeira rodada. A série, porém, foi difícil, já que Detroit precisou de uma virada histórica, após sair perdendo por 3 a 1. Cade Cunningham foi o grande nome do confronto, sendo o segundo principal pontuador dos playoffs.

PosJogadorAlturaIdade
GCade Cunningham1,9824
GDuncan Robinson2,0132
GDaniss Jenkins1,9324
GCaris LeVert1,9831
GKevin Huerter2,0127
GMarcus Sasser1,8525
GChaz Lanier1,9224
GWendell Moore1,9624
FAusar Thompson2,0123
FTobias Harris2,0333
FJavonte Green1,9632
FRon Holland2,0320
FBobi Klintman2,0823
CJalen Duren2,0822
CIsaiah Stewart2,0324
CPaul Reed2,0626
CIsaac Jones2,0625
CTolu Smith2,1125

Time titular: Cade Cunnigham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren

Onde assistir Cavaliers x Pistons pelos playoffs a NBA

Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 05/04/2026
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Little Caesars Arena, Detroit

