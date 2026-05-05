Onde assistir playoffs NBA: Cavaliers x Pistons
Times abrem série de segunda rodada do Leste nesta terça-feira
Saiba onde assistir ao Jogo 1 entre Cleveland Cavaliers e Detroit Pistons, válido pela segunda rodada dos playoffs da temporada 2025/26 da NBA, nesta terça-feira (5). As equipes se enfrentam na Little Caesars Arena, a partir das 20h (horário de Brasília).
Datas da série Lakers x Rockets
05/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
07/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons
09/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
11/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers
13/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *
15/05: Detroit Pistons x Cleveland Cavaliers *
17/05: Cleveland Cavaliers x Detroit Pistons *
* Se necessário
Cleveland Cavaliers (0)
O Cavaliers chega à segunda rodada do Leste após eliminar o Toronto Raptors em sete jogos. A série, que foi equilibrada do início ao fim, terminou com a vitória no Jogo 7 por 114 a 102. Jarrett Allen foi o destaque, com 22 pontos e 19 rebotes.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|James Harden
|1,96
|36
|G
|Donovan Mitchell
|1,91
|29
|G
|Dennis Schroder
|1,85
|32
|G
|Sam Merrill
|1,93
|30
|G
|Keon Ellis
|1,96
|26
|G
|Craig Porter
|1,88
|26
|G
|Tyrese Proctor
|1,93
|22
|G
|Max Strus
|1,96
|30
|F
|Jaylon Tyson
|1,98
|23
|F
|Evan Mobley
|2,13
|24
|F
|Nae’Qwan Tomlin
|2,08
|25
|F
|Dean Wade
|2,06
|29
|F
|Riley Minix
|2,01
|25
|F
|Tristan Enaruna
|2,01
|24
|C
|Jarrett Allen
|2,11
|28
|C
|Thomas Bryant
|2,08
|28
|C
|Larry Nance Jr.
|2,06
|33
Time titular: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen
Detroit Pistons (0)
O Pistons chega embalado às semifinais após vencer três jogos seguidos contra o Orlando Magic na primeira rodada. A série, porém, foi difícil, já que Detroit precisou de uma virada histórica, após sair perdendo por 3 a 1. Cade Cunningham foi o grande nome do confronto, sendo o segundo principal pontuador dos playoffs.
|Pos
|Jogador
|Altura
|Idade
|G
|Cade Cunningham
|1,98
|24
|G
|Duncan Robinson
|2,01
|32
|G
|Daniss Jenkins
|1,93
|24
|G
|Caris LeVert
|1,98
|31
|G
|Kevin Huerter
|2,01
|27
|G
|Marcus Sasser
|1,85
|25
|G
|Chaz Lanier
|1,92
|24
|G
|Wendell Moore
|1,96
|24
|F
|Ausar Thompson
|2,01
|23
|F
|Tobias Harris
|2,03
|33
|F
|Javonte Green
|1,96
|32
|F
|Ron Holland
|2,03
|20
|F
|Bobi Klintman
|2,08
|23
|C
|Jalen Duren
|2,08
|22
|C
|Isaiah Stewart
|2,03
|24
|C
|Paul Reed
|2,06
|26
|C
|Isaac Jones
|2,06
|25
|C
|Tolu Smith
|2,11
|25
Time titular: Cade Cunnigham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren
Onde assistir Cavaliers x Pistons pelos playoffs a NBA
Onde assistir: Amazon Prime Video
Data: 05/04/2026
Horário: 20h (horário de Brasília)
Local: Little Caesars Arena, Detroit
