NBA: Mikal Bridges mantém marca pelo Knicks na carreira

A última rodada da NBA sempre tem curiosidades acontecendo, e uma delas envolveu Mikal Bridges no jogo do New York Knicks. Em meio a um time que poupou todos os seus principais jogadores, o ala foi para o jogo contra o Charlotte Hornets. Tudo isso para manter a sua sequência de jogos ativos sem ausências, que chegou a 638. Mas digamos que ele ficou bem pouco tempo em quadra.

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Em suma, o camisa 25 foi titular na partida. Porém, deixou o jogo com menos de um minuto em quadra. A partida começou, Bridges fez uma falta e foi substituído pelo técnico Mike Brown. O treinador já tinha dito que faria isso na coletiva antes da partida e realmente cumpriu, gerando a cena pitoresca nesse domingo (12).

Os números do ala do New York Knicks, Mikal Bridges, são realmente impressionantes na NBA. O ala disputou todas as 638 partidas em que seus times estiveram envolvidos em sua carreira. Ou seja, ele jamais ficou fora de algum jogo, seja no Phoenix Suns, Brooklyn Nets ou agora no Knicks. Aliás, vale destacar que ele também atuou em 116 partidas consecutivas no College, pela universidade de Villanova.

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“Não é algo que eu penso antes de começar a temporada. Mas eu realmente não gosto de ficar fora das partidas. Então, só rezo por boa saúde e boa sorte nesses momentos. A NBA de hoje e as questões físicas tornam as partidas complicadas. Não se lesionar é um grande trunfo. Por fim, tento recompensar isso fazendo o meu máximo para estar sempre na quadra”, afirmou o ala após a partida.

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O Knicks já entrou no último dia de 2025/26 com o destino resolvido. A equipe ficou na terceira posição do Leste e no fim, só ficou sabendo de seu adversário na primeira rodada: Atlanta Hawks. Por isso a equipe poupou titulares.

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Porém, o rival desse domingo não fez o mesmo. O Charlotte Hornets ainda jogava para garantir o mando de quadra no jogo de play-in contra o Miami Heat. Com titulares, a equipe cumpriu o objetivo e venceu no Madison Square Garden.

Os homens de ferro

Mikal Bridges é presença certa nas listas de jogadores que atuaram nos 82 jogos de uma temporada. Mas em 2025/26, ele tem muita companhia. Afinal, outros 17 atletas também conseguiram o mesmo.

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Essa é a maior marca da NBA desde a temporada 2020/21. Então, confira os outros nomes da lista.

Desmond Bane (Orlando Magic)

Donte DiVincenzo (Minnesota Timberwolves)

Toumani Camara (Portland Trail Blazers)

Julian Champagnie (San Antonio Spurs)

Reed Sheppard (Houston Rockets)

Kris Dunn (Los Angeles Clippers)

Brandin Podziemski (Golden State Warriors)

Keldon Johnson (San Antonio Spurs)

Oso Ighodaro (Phoenix Suns)

Jake LaRavia (Los Angeles Lakers)

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Bruce Brown (Denver Nuggets)

Jeremiah Fears (New Orleans Pelicans)

Javonte Green (Detroit Pistons)

Bub Carrington (Washington Wizards)

Jamal Shead (Toronto Raptors)

Sion James (Charlotte Hornets)

Jay Huff (Indiana Pacers)