Nuggets pode analisar mercado por troca de Jamal Murray

O Denver Nuggets nunca cogitou uma troca com Jamal Murray nos últimos anos. Mas a eliminação na primeira rodada dos playoffs quando se pensava ser um candidato ao título causou abalo. A franquia pensa em mudanças no elenco e, por enquanto, o astro não está seguro. Segundo Jason Quick, do site The Athletic, o time pode analisar o interesse no mercado pelo armador.

“A extensão de Nikola Jokic, a princípio, deve ser a prioridade em Denver. E, se fechar o contrato, é natural que a equipe discuta a situação do seu segundo atleta mais bem pago. Até porque Jamal, ao contrário de outros jogadores do elenco, vem da melhor temporada regular da carreira. E a folha salarial da franquia já está muito travada”, contou o jornalista.

Continua após a publicidade

Essa é uma reviravolta, certamente, para a trajetória de Jamal Murray no Nuggets. O armador soma mais de 600 jogos em nove temporadas pela única equipe que defendeu na liga. E, por fim, foi eleito all-star nesta temporada. A sua atuação na série contra o Minnesota Timberwolves, no entanto, decepcionou. Ele acertou menos de 36% dos seus arremessos de quadra nas seis partidas contra o rival.

“Ele recebe um salário bem alto, mas sempre há um bom mercado para troca de armadores de elite. Talentos tanto pontuando, quanto criando para os outros. Então, é um cenário que pode ocorrer. O único perigo para Denver é quebrar uma dinâmica que funciona. Jamal e Nikola, afinal, formam uma das melhores duplas da NBA hoje”, ponderou o repórter.

Continua após a publicidade

Leia mais

Culpado

A eliminação do Nuggets teve um impacto forte em Murray por causa do seu último jogo. Ele sempre foi conhecido por subir de produção em momentos decisivos, mas, dessa vez, aconteceu o contrário. Ele fez só 12 pontos em 40 minutos de ação na sexta partida contra o Timberwolves, enquanto acertou quatro de 17 arremessos.

“Eu sinto que, se fosse só um pouco melhor, nós teríamos vencido essa série. Só um pouco. Então, de fato, foi frustrante da minha parte. E não vou negar isso, pois é culpa minha. Foi uma noite ruim no pior momento possível. Eu deveria ter sido melhor para o time”, admitiu uma das referências de Denver.

Continua após a publicidade

O armador, além disso, fez questão de defender o treinador David Adelman depois do último jogo da campanha do Nuggets. “David é incrível. O seu trabalho não é fácil, pois temos várias pessoas bem diferentes em nosso vestiário. Mas fizemos uma grande temporada e ele não tem culpa de nada”, garantiu.

Não é só Murray

Mas Jamal Murray não é o único jogador do Nuggets sob perigo de troca. O que se fala é que qualquer atleta que não se chame Jokic não tem a sua permanência garantida. Segundo Shams Charania, da ESPN, o elenco vai passar por uma reavaliação nos próximos meses. Ou seja, tudo está em aberto.

Continua após a publicidade

“A prioridade do time deve ser garantir manter Nikola em longo prazo. Mas, depois disso, as mudanças estão por vir no elenco de Denver. Vai haver uma reavaliação sobre os atletas certos para ‘rodear’ Nikola e recolocar a equipe no topo. Foi ele mesmo quem disse, afinal: estão longe de competir pelo título”, resumiu o jornalista.