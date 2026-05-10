Jalen Brunson comanda show do Knicks, que faz 4 a 0 sobre 76ers

Não deu nem graça. O New York Knicks de Jalen Brunson dominou o Philadelphia 76ers mais uma vez e está na final do Leste na NBA. O armador esteve muito bem, assim como todo o time, que dominou e bateu até recordes em um jogo ofensivo muito inspirado. Decepção total para o time da casa, que sequer conseguiu competir e mais uma vez viu seu próprio ginásio ser “tomado” pelos torcedores do rival de divisão.

A era Jalen Brunson está recolocando o New York Knicks em um papel de protagonista na conferência Leste e na NBA. A franquia jogará sua segunda final de conferência em sequência com o armador como seu personagem central. É a primeira vez que o time chega a essa fase em temporadas consecutivas desde 1998/99 e 1999/00. Na ocasião, a equipe chegou a final da NBA em 1999.

Continua após a publicidade

O New York Knicks, como um todo, vive grande momento. Desde que esteve contra a parede na série contra o Atlanta Hawks, não só tem vencido, como domina os adversários. Para se ter uma noção, New York venceu cinco de seus últimos sete jogos por pelo menos 15 pontos. Na série contra o rival de divisão, a equipe superou o 76ers por 87 pontos somados nos quatro duelos. Agora, aguardam Cleveland Cavaliers ou Detroit Pistons.

Enquanto isso, decepção para um Philadelphia 76ers, que fez história na fase anterior ao sair de um 3 a 1 contra o Boston Celtics, mas acaba varrido. Aliás, é a primeira vez que um time que reverte tal vantagem em uma série na NBA, não consegue vencer nenhum jogo no confronto seguinte. Joel Embiid e suas lesões mais uma vez são temas, Tyrese Maxey não foi bem, Paul George foi péssimo no fim da série. São muitas questões na franquia.

Continua após a publicidade

Escalações

Sem mudanças no status das lesões para o jogo 4 da série. Em suma, Joel Embiid era provável e foi confirmado para o duelo. Por outro lado, OG Anunoby seguiu fora com a lesão na coxa.

Os times titulares também foram mantidos em relação ao duelo anterior. Nick Nurse escalou: Tyrese Maxey, V.J Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Joel Embiid.

Do mesmo modo, Mike Brown também teve o mesmo quinteto: Jalen Brunson, Miles McBride, Josh Hart, Mikal Bridges e Karl-Anthony Towns.

Continua após a publicidade

Destaques

O primeiro tempo foi, acima de tudo, uma continuação do jogo 3 da série. Um New York Knicks levitando em quadra no ataque. Enquanto isso, o Philadelphia 76ers sem ter a menor ideia, profundidade ou engajamento defensivo para pará-los do outro lado. Assim que a partida começou, o time visitante, que novamente viu sua torcida tomar o ginásio, abriu 20 a 6 no placar.

Foram 11 bolas de três só no primeiro quarto e 18 no total durante o primeiro tempo. Assim, o Knicks igualou os recordes de acertos de fora em um quarto inicial e um tempo na história dos playoffs.

Continua após a publicidade

Tudo muito bem feito, Karl-Anthony Towns muito bem adaptado a sua nova função de criação no ataque. Foram nove assistências do pivô. Enquanto isso, Jalen Brunson e Miles McBride foram fantásticos aproveitando o perímetro. A dupla somou dez acertos em 15 tentativas. Além disso, Josh Hart teve outras três e o próprio Towns com duas. Em suma, 18 acertos em 29 tentativas. Foram 20 assistências e apenas dois turnovers.

Joel Embiid até esteve agressivo no ataque, marcando 19 pontos e acertando todos os arremessos que tentou. O ataque de Philadelphia não foi um desastre, sobretudo atacando a cesta. Mas além de não conseguir defender, teve muito menos fluxo para criação de bons arremessos e terminou o primeiro tempo com cinco acertos. O time parecia derrotado ainda antes do intervalo.

Continua após a publicidade

Leia mais!

No segundo tempo, pouca alteração. New York voltou do intervalo com uma vantagem de 24 pontos, 81 a 57. Em suma, o time da casa até manteve seus titulares por todo o período, tentou voltar para o jogo de alguma forma. Mas o máximo que conseguiram foi diminuir a vantagem para 23 pontos.

Embiid terminou com 24 pontos, acertando todos os oito arremessos que tentou. O único outro que passou dos 15 pontos foi Tyrese Maxey, que anotou 17. O calouro V.J Edgecombe não conseguiu ritmo, apesar de iniciar ações e terminar com sete assistências. Paul George foi nulo.

Continua após a publicidade

New York continuou em seu ritmo e matou o jogo em linda sequência de Jalen Brunson. Primeiro, o armador driblou Dominick Barlow com um belo crossover, infiltrou e finalizou sobre Joel Embiid. Depois disso, Embiid errou a saída de bola e a bola sobrou para o astro do Knicks, que de novo, acertou outra bola tripla. A vantagem foi para 30 no fim do terceiro quarto e os reservas começaram a entrar em quadra depois disso.

Miles McBride terminou como cestinha, o Knicks acertou 25 bolas de três e ainda terminou com algumas jogadas de efeito mesmo com o fundo do banco. Aliás, as 25 bolas triplas igualaram a maior marca da história dos playoffs da NBA. Por fim, dois massacres na Philadelphia e vaga garantida para a segunda final do Leste seguida da franquia.

Continua após a publicidade

(2) New York Knicks 144 x 114 Philadelphia 76ers (7)

Knicks

Jogador PTS REB AST STL BLK Miles McBride 25 4 0 1 0 Jalen Brunson 22 4 6 0 0 Karl-Anthony Towns 17 4 10 0 2 Josh Hart 17 9 1 1 1 Mikal Bridges 12 4 6 3 0

Três pontos: 25/44 (56.8%) / McBride: 7/9

76ers

Jogador PTS REB AST STL BLK Joel Embiid 24 5 4 0 0 Tyrese Maxey 17 2 4 0 0 Kelly Oubre Jr. 10 4 0 0 0 Dalen Terry 9 1 3 3 0 V.J Edgecombe 8 6 7 0 1

Três pontos: 8/35 (22.9%) / Embiid: 2/2

Knicks 4-0