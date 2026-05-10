Técnico do Timberwolves detona árbitro da NBA

O técnico Chris Finch detonou o árbitro Tony Brothers após a derrota do Minnesota Timberwolves para o San Antonio Spurs nos playoffs da NBA. De acordo com o treinador, ele agiu de forma antiprofissional durante um lance no quarto período. O Wolves perdeu o Jogo 3 por 115 a 108.

O lance citado pelo técnico do Timberwolves aconteceu com cinco minutos restantes. Ele tentou pedir um tempo técnico para organizar uma jogada no ataque. O árbitro, porém, demorou três segundos para atender ao pedido de Finch.

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Por conta da demora do árbitro, o técnico entrou em quadra e não escondeu irritação com Brothers. Em entrevista pós-jogo, Finch detonou Brothers e revelou que pediu os três segundos no relógio.

“Eu disse a ele: ‘Quero meus três segundos de volta’”, contou o técnico do Timberwolves na NBA. “Ele me ouviu pedir tempo. Olhou para mim, me ignorou e deixou o jogo seguir. Então, quase nos custou a perda de posse”.

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A reação de Finch de invadir a quadra não agradou Brothers. Desse modo, o árbitro da NBA foi até o técnico do Timberwolves e trocou algumas palavras.

Na sequência, Finch voltou a falar com Brothers pouco depois. Segundo contou após a partida, o técnico queria perguntar ao árbitro de onde a bola seria reposta em jogo. Então, os dois voltaram a discutir.

“Ele perdeu o controle”, disse Finch. “Teve uma atitude completamente antiprofissional”.

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Para o técnico, o tempo foi decisivo para o resultado final da NBA. Isso porque o jogo estava em 102 a 100 para o Spurs. No entanto, após o lance, San Antonio conseguiu construir uma boa vantagem e venceu por 115 a 108. Victor Wembanyama foi o destaque, com 39 pontos, 15 rebotes e cinco tocos. Pelo Wolves, Anthony Edwards foi o cestinha, com 32 pontos.

Portanto, a discussão entre técnico e árbitro marcou uma noite ruim para o Wolves na NBA. Isso porque, mesmo em casa, o time de Minnesota não conseguiu vencer o Jogo 3 diante do Spurs. Assim, a derrota foi a primeira da franquia em casa nestes playoffs e devolveu a vantagem de mando ao Spurs, que agora lidera a série por 2 a 1.

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Por fim, Timberwolves e Spurs voltam a se enfrentar na NBA neste domingo (10), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Target Center, em Minneapolis. Ainda em casa, o time de Minnesota busca a vitória para empatar a série de segunda rodada do Oeste.