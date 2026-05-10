Notícias Rumores Opinião Classificação Onde Assistir
Conferência Leste
Atlanta Hawks Boston Celtics Brooklyn Nets Charlotte Hornets Chicago Bulls Cleveland Cavaliers Detroit Pistons Indiana Pacers Miami Heat Milwaukee Bucks New York Knicks Orlando Magic Philadelphia 76ers Toronto Raptors Washington Wizards
Conferência Oeste
Dallas Mavericks Denver Nuggets Golden State Warriors Houston Rockets LA Clippers LA Lakers Memphis Grizzlies Minnesota T-Wolves New Orleans Pelicans OKC Thunder Phoenix Suns Portland Trail Blazers Sacramento Kings San Antonio Spurs Utah Jazz

Técnico do Timberwolves detona árbitro da NBA

Finch discordou de decisão na derrota para o Spurs no Jogo 3

Por
NBA técnico Timberwolves árbitro
Reprodução / X

O técnico Chris Finch detonou o árbitro Tony Brothers após a derrota do Minnesota Timberwolves para o San Antonio Spurs nos playoffs da NBA. De acordo com o treinador, ele agiu de forma antiprofissional durante um lance no quarto período. O Wolves perdeu o Jogo 3 por 115 a 108.

O lance citado pelo técnico do Timberwolves aconteceu com cinco minutos restantes. Ele tentou pedir um tempo técnico para organizar uma jogada no ataque. O árbitro, porém, demorou três segundos para atender ao pedido de Finch.

Continua após a publicidade

Por conta da demora do árbitro, o técnico entrou em quadra e não escondeu irritação com Brothers. Em entrevista pós-jogo, Finch detonou Brothers e revelou que pediu os três segundos no relógio.

“Eu disse a ele: ‘Quero meus três segundos de volta’”, contou o técnico do Timberwolves na NBA. “Ele me ouviu pedir tempo. Olhou para mim, me ignorou e deixou o jogo seguir. Então, quase nos custou a perda de posse”.

Continua após a publicidade

A reação de Finch de invadir a quadra não agradou Brothers. Desse modo, o árbitro da NBA foi até o técnico do Timberwolves e trocou algumas palavras.

Na sequência, Finch voltou a falar com Brothers pouco depois. Segundo contou após a partida, o técnico queria perguntar ao árbitro de onde a bola seria reposta em jogo. Então, os dois voltaram a discutir.

“Ele perdeu o controle”, disse Finch. “Teve uma atitude completamente antiprofissional”.

Continua após a publicidade

Leia mais

Para o técnico, o tempo foi decisivo para o resultado final da NBA. Isso porque o jogo estava em 102 a 100 para o Spurs. No entanto, após o lance, San Antonio conseguiu construir uma boa vantagem e venceu por 115 a 108. Victor Wembanyama foi o destaque, com 39 pontos, 15 rebotes e cinco tocos. Pelo Wolves, Anthony Edwards foi o cestinha, com 32 pontos.

Portanto, a discussão entre técnico e árbitro marcou uma noite ruim para o Wolves na NBA. Isso porque, mesmo em casa, o time de Minnesota não conseguiu vencer o Jogo 3 diante do Spurs. Assim, a derrota foi a primeira da franquia em casa nestes playoffs e devolveu a vantagem de mando ao Spurs, que agora lidera a série por 2 a 1.

Continua após a publicidade

Por fim, Timberwolves e Spurs voltam a se enfrentar na NBA neste domingo (10), a partir das 21h30 (horário de Brasília), no Target Center, em Minneapolis. Ainda em casa, o time de Minnesota busca a vitória para empatar a série de segunda rodada do Oeste.

comentários