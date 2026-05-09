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Ex-jogador da NBA detona James Harden na TV

Veterano é alvo de críticas após mais uma atuação ruim nos playoffs

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James Harden jogador NBA
Reprodução / X

O ex-jogador Udonis Haslem, hoje analista de NBA do Amazon Prime Video, fez duras críticas a James Harden, após mais uma atuação ruim do astro. Na última quinta-feira (7), o Cleveland Cavaliers sofreu a segunda derrota para o Detroit Pistons, na semifinal do Leste. Fora de casa, o time perdeu por 107 a 97.

Mais uma vez, James Harden jogou mal na série e desapontou o Cavaliers. Em 37 minutos, o veterano fez apenas dez pontos e três assistências. Para piorar, o armador cometeu quatro turnovers e acertou apenas três dos 13 arremessos que tentou (23%). Segundo a ESPN, esta foi a 20ª vez que Harden teve um aproveitamento abaixo de 25% nos playoffs, um recorde na NBA.

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O detalhe é que, nos duelos contra o Pistons, o astro tem mais desperdícios de bola (11) do que cestas de quadra (nove) e passes decisivos (dez). Por isso, Udonis Haslem detonou o armador de 36 anos. Mais do que isso, o ex-jogador do Miami Heat, que coleciona dois títulos da NBA, mandou um recado a James Harden.

“Há cinco caras na história da NBA que foram aos playoffs 17 vezes seguidas. John Stockton, Karl Malone, Jason Kidd, Tony Parker e você, James Harden. Aos contrário dos quatro primeiros, por que diabos você comete tantos turnovers, James? Você é um jogador que esteve várias vezes nos playoffs e sabe como funciona”.

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“Então, por que diabos você está errando tanto? E alguns turnovers são culpa exclusivamente sua. Passes de uma mão, cara. Coisas pelas quais eu tiraria meu filho de um jogo se eu fosse o técnico dele. Afinal, por que você está enfeitando jogadas na segunda rodada dos playoffs? Na boa, eu não entendo isso”, apontou Udonis Haslem.

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Na coletiva pós-jogo 2, James Harden reconheceu que prejudicou o Cavaliers. Assim, ele reconheceu que deveria ter cuidado melhor da bola. Diante do Pistons, a equipe de Cleveland já sofreu 28 pontos de contra-ataque, muitos deles por culpa do armador.

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“Se você olhar para os meus turnovers, muitos deles foram culpa minha. Ou seja, não foram nada que meus companheiros fizeram. E isso gerou… Eu nem sei quantos pontos de contra-ataque eles fizeram, mas foram muitos. Quer dizer, se eu tivesse que apontar uma coisa que atrapalhou o nosso no jogo, seria isso”, disse Harden.

Esta, aliás, não é a primeira vez que o astro deixa a desejar nos playoffs. Afinal, James Harden é um jogador que costuma cair de produção nos playoffs da NBA. Contra o Pistons, além dos turnovers em excesso, o veterano converteu apenas uma das 11 bolas de três que tentou (9% de aproveitamento). Já nos arremessos gerais, a taxa de acerto é de 32% (nove cestas em 28 tentativas).

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Por fim, vale dizer que Harden detém o recorde de maior número de turnovers em um único jogo de playoffs da NBA. Em 2015, ele cometeu 13 desperdícios de bola diante do Golden State Warriors, no jogo 5 das finais do Oeste. Na época, ele era jogador do Houston Rockets.

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