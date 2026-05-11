NBA playoffs: 76ers cai e processo de Joel Embiid parece no fim

Parece que já deu. O Philadelphia 76ers caiu na semifinal do Leste para o New York Knicks nos playoffs da NBA, enquanto Joel Embiid dá sinais de que chegou em seu limite. E o pior é que estamos falando de um dos maiores talentos que a liga viu na posição de pivô nos últimos anos. Então, aos 32, ele vem tendo cada vez menos chances de dar um título ao time.

E isso é ruim, pois Joel Embiid chegou à liga como um superastro que valia todo o investimento. O Sixers fez de tudo para montar um time a seu redor, mas após pouco mais de uma década, a franquia jamais passou de onde parou nesse domingo (10): na semifinal de conferência.

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Basicamente, o 76ers pensa em Embiid antes de sua chegada à NBA, quando ele confirmou que jogaria por Kansas no basquete universitário. Ou seja, é algo que dura há quase 15 anos e nada de realmente concreto aconteceu.

Claro, passaram por ali outros nomes que falharam miseravelmente, como Jahlil Okafor, Markelle Fultz, Nerlens Noel e Ben Simmons (alerta: nenhum deles está na NBA mais). Então, se você pensar no copo meio cheio, o pivô teve muito sucesso e colocou o time na briga. Mas, de fato, nunca bateu em uma final do Leste.

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É uma sensação ruim, seja por parte de Embiid ou do próprio Sixers, mas o que fazer a partir do ponto em que a equipe não chega a assustar nos playoffs?

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Você pode até não gostar de Joel Embiid, até porque gosto é algo muito particular, mas o 76ers só voltou a ser competitivo e ir aos playoffs da NBA quando ele chegou. E ele fez toda a diferença quando voltou de lesão no terceiro jogo da série contra o Boston Celtics. O Sixers venceu as quatro partidas seguintes e virou sobre um time que era a sua “pedra no sapato” nos últimos anos.

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Mas na seguinte, quando encarou o New York Knicks, não teve a menor chance. Até fez um segundo jogo bem competitivo, mas os outros foram bem difíceis de engolir. Ao menos, para o torcedor do Sixers.

Só que, no geral, fica a sensação de que acabou. Paul George tem um contrato muito difícil de trocar, enquanto Joel Embiid tem vínculo até 2027/28, com opção do jogador para o ano seguinte. Então, o que fazer? Alguém vai querer George sem que o 76ers tenha de dar escolhas de Draft e prejudicar ainda mais o futuro?

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Não é impossível ver o Sixers voltar a lutar por algo mais sério no futuro, mas não é para agora. O processo falhou e parece não ter mais volta.

É usar o que pode em cima de Tyrese Maxey e VJ Edgecombe, enquanto Embiid, fazendo menos de 50 jogos por ano, vai ficando mais velho e menos disponível nos playoffs.

Trocas?

Quem o 76ers tem disponível para troca hoje? Basicamente, ninguém. O time não conta com peças para isso. Ao menos, se pensarmos “dentro da caixinha”. Mas é o momento de deixar Joel Embiid disponível?

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Aí é o grande problema. Quem vai querer um negócio por ele hoje? Ao menos, se ficasse saudável por duas temporadas, seria possível ver uma fila de times atrás dele. Mas não é o caso.

E Paul George? Esqueça. Ninguém quer assumir um contrato assim.

O fato é: o 76ers só terá chance de fazer algo nos playoffs se Embiid e George estiverem saudáveis, o que não foi o caso em 2025/26. Ou em 2024/25.