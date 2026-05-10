Onde assistir jogos dos playoffs da NBA hoje

Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo (10), válidos pelos playoffs da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje nos playoffs da NBA, neste dia 10, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.

(3) New York Knicks x Philadelphia 76ers (0)

O Knicks está a um jogo de fechar a série contra o 76ers. No Jogo 3, o time de New York venceu fora de casa por 108 a 94. Desse modo, abriu 3 a 0 e pode varrer o adversário já neste domingo para voltar às finais do Leste. O destaque do time no duelo passado foi Jalen Brunson, com 33 pontos.

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Para o Jogo 4, o Knicks pode seguir sem OG Anunoby, que não jogou no último duelo e segue como dúvida. O 76ers, por sua vez, deve seguir sem Joel Embiid, com Andre Drummond sendo o provável substituto.

Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Miles McBride, Josh Hart e Karl-Anthony Towns

Time provável 76ers: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Andre Drummond

Informações da partida

Onde assistir: ESPN 4 e Disney +

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Mandante: Philadelphia 76ers

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(1) San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves (1)

Fora de casa, o Spurs virou a série contra o Timberwolves. Então, o time de San Antonio chega ao Jogo 4 com vantagem no confronto, após grande atuação de Victor Wembanyama, que marcou 39 pontos e 15 rebotes no Jogo 3. Pelo lado do Wolves, a expectativa é vencer em casa para empatar a série.

Para o próximo jogo, nenhum desfalque é esperado para Spurs ou Timberwolves, com exceções de David Jones e Donte DiVincenzo, que estão fora da temporada.

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Time provável Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama

Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert

Informações da partida

Onde assistir: Amazon Prime Video

Horário: 20h30 (horário de Brasília)

Mandante: Minnesota Timberwolves