Onde assistir jogos dos playoffs da NBA hoje
Rodada deste domingo tem jogos quatro de duas séries de playoffs
Saiba onde assistir aos jogos de hoje, domingo (10), válidos pelos playoffs da NBA. A rodada conta com duas partidas, sendo ambas com transmissão para o Brasil. Então, o Jumper Brasil informa onde assistir a todos os jogos de hoje nos playoffs da NBA, neste dia 10, e prováveis quintetos iniciais de todos os confrontos.
(3) New York Knicks x Philadelphia 76ers (0)
O Knicks está a um jogo de fechar a série contra o 76ers. No Jogo 3, o time de New York venceu fora de casa por 108 a 94. Desse modo, abriu 3 a 0 e pode varrer o adversário já neste domingo para voltar às finais do Leste. O destaque do time no duelo passado foi Jalen Brunson, com 33 pontos.
Para o Jogo 4, o Knicks pode seguir sem OG Anunoby, que não jogou no último duelo e segue como dúvida. O 76ers, por sua vez, deve seguir sem Joel Embiid, com Andre Drummond sendo o provável substituto.
Time provável Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Miles McBride, Josh Hart e Karl-Anthony Towns
Time provável 76ers: Tyrese Maxey, VJ Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre Jr e Andre Drummond
Informações da partida
Onde assistir: ESPN 4 e Disney +
Horário: 16h30 (horário de Brasília)
Mandante: Philadelphia 76ers
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(1) San Antonio Spurs x Minnesota Timberwolves (1)
Fora de casa, o Spurs virou a série contra o Timberwolves. Então, o time de San Antonio chega ao Jogo 4 com vantagem no confronto, após grande atuação de Victor Wembanyama, que marcou 39 pontos e 15 rebotes no Jogo 3. Pelo lado do Wolves, a expectativa é vencer em casa para empatar a série.
Para o próximo jogo, nenhum desfalque é esperado para Spurs ou Timberwolves, com exceções de David Jones e Donte DiVincenzo, que estão fora da temporada.
Time provável Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama
Time provável Timberwolves: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle e Rudy Gobert
Informações da partida
Onde assistir: Amazon Prime Video
Horário: 20h30 (horário de Brasília)
Mandante: Minnesota Timberwolves
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