James Harden decide no fim e Cavaliers bate Pistons no jogo 3

Em jogo de muitas variações e emoções, James Harden decidiu nos minutos finais e o Cleveland Cavaliers venceu o Detroit Pistons. Um jogo que traduz muitas questões do time de Ohio, que abriu vantagem, colapsou, mas encontrou uma forma de vencer no fim. Enquanto isso, o líder do Leste fez um grande segundo tempo e poderia sair muito próximo da vaga do jogo 3. Mas cometeu erros fatais nos últimos minutos, sobretudo com Cade Cunningham.

No fim, uma espécie de pequena redenção para James Harden em Cavaliers x Pistons. O armador foi o vilão das derrotas de Cleveland nos dois jogos iniciais. Hoje, parecia se esconder no fim do jogo. Mas apareceu para definir a partida no momento de maior necessidade. Fez mais pontos que todo o time rival nos últimos três minutos. Assim, ajudou seu time a sobreviver em 2025/26.

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Mas é justo dizer que o Cleveland Cavaliers também contou com grandes contribuições de Donovan Mitchell. O astro foi o cestinha, brilhou no começo da partida e na criação da grande vantagem. Também fez cestas importantes para “estancar a sangria” no terceiro quarto difícil e no começo do período final. Max Strus, Dennis Schroder e Jarrett Allen também apareceram para evitar um desastre nesse sábado (9).

Pelo lado do Detroit Pistons, Cade Cunningham fez um triplo-duplo. O craque é apenas o segundo jogador da história da franquia a fazê-lo. Mas seus turnovers no final (três em sequência) e sua ineficiência no primeiro tempo também custaram o jogo. O time visitante viu ótimos jogos de Tobias Harris, Duncan Robinson e Ausar Thompson. Por outro lado, Jalen Duren foi bem abaixo outra vez.

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O jogo 4 é na próxima segunda-feira (11) em Cleveland, com o time da casa ainda em desvantagem contra Detroit.

Escalações

A grande novidade para o jogo 3 veio do lado de Cleveland. O arremessador Sam Merrill, que ficou fora do jogo 2 e do segundo tempo do primeiro duelo, esteve de volta a equipe. Por outro lado, Kevin Huerter seguiu fora por Detroit.

Apesar de perder os dois primeiros jogos, Kenny Atkinson não mudou seu time titular, como fez contra o Toronto Raptors: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

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Enquanto isso, J.B Bickerstaff também manteve seu quinteto titular padrão: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Destaques

Um primeiro tempo que começou ruim para Cleveland. O time da casa cometeu quatro turnovers em três minutos, cedeu transições e rebotes ofensivos. Rapidamente, o time que mais precisava do triunfo se viu sete pontos atrás. Mas depois disso, a história da primeira etapa foi totalmente diferente.

Donovan Mitchell muito agressivo e em um dia inspirado nos dribles e trabalho de pés. É possível separar umas três ou quatro cestas muito bonitas que ele fez até o intervalo. Comandou seu time com 20 pontos, tirando do buraco do começo e impulsionando a corrida para abrir vantagem. Além disso, um James Harden menos hesitante, atacando pick-and-rolls e criando bons arremessos de fora para os companheiros. O processo da dupla foi muito melhor.

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Detroit começou bem, mas aos poucos foi se tornando dependente demais da batalha de volume. É verdade que eles dominaram os rebotes ofensivos. Afinal, tiveram uma vantagem de 12 a 1 no quesito. Mas aos poucos, a eficiência do time diminuiu nesse sentido, com boas recuperações e a ótima proteção de aro de Cleveland agindo com Evan Mobley e Jarrett Allen. O Pistons fez apenas nove pontos de segunda chance oriundos desses rebotes de ataque.

Por outro lado, os donos da casa que começaram mal com os turnovers, diminuíram o número de erros. Além disso, a pressão na bola e a boa defesa em Cade Cunningham com nomes como Dean Wade e Jaylon Tyson, levou Detroit a hesitar e errar demais.

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No fim do segundo quarto, uma grande corrida dos donos da casa, com todas as estrelas aparecendo. Donovan Mitchell liderou e o Cavaliers liderou o primeiro tempo por 64 a 48.

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Mas tudo que deu certo no terceiro quarto, se virou contra Cleveland no terceiro período. O time até começou criando alguns bons arremessos. Mas perdeu sua intensidade na defesa. Detroit foi cortando a vantagem, sobretudo com ótimos minutos de Ausar Thompson. Com o jogo ficando cada vez mais próximo, o time da casa se desesperou de vez, passou a forçar tudo. Do outro lado, Cade Cunningham embalou de vez no jogo.

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Uma sequência do astro, com uma bola de três, um roubo de bola e um and-one empatou o jogo. Depois disso, Paul Reed virou em um rebote ofensivo. No momento em que Detroit parecia dominar, Cleveland respondeu. Max Strus com uma cesta e um roubo de bola, voltou a trazer alguma energia ao time. Donovan Mitchell que se entregava junto aos outros astros, voltou a avançar e pontuar.

Mas cestas de Tobias Harris fizeram o terceiro quarto acabar em 83 a 81 para o Cavaliers. Em suma, o que era uma vantagem de 16 pontos, se tornou apenas dois.

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James Harden decide Cavaliers x Pistons

Por fim, um último quarto de variações e tensão total. Paul Reed se manteve como um personagem central do time visitante, assim como os coadjuvantes Tobias Harris e Duncan Robinson. Detroit chegou a liderar em alguns momentos.

Cleveland tinha astros em baixa. Donovan Mitchell começou bem mas passou a errar demais. James Harden não tinha volume. Evan Mobley ficou fora da quadra por algum período com cinco faltas. Mas um roubo de bola de Max Strus mudou tudo. O ala forçou dois erros de Cade Cunningham em sequência, e o astro rival ainda cometeria um terceiro.

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Com o jogo empatado, James Harden e Cade Cunningham trocaram cestas na reta final. Com o time da casa tendo um ponto de vantagem, Harden acertou outro arremesso. Dessa vez ao seu estilo, um lindo stepback de três que venceu Tobias Harris. Com quatro pontos de frente, Cleveland conseguiu uma boa defesa na posse seguinte e venceu o jogo acertando lances livres na reta final.

(1) Detroit Pistons 109 x 116 Cleveland Cavaliers (4)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Cade Cunningham 27 10 10 1 0 Tobias Harris 21 5 0 0 0 Duncan Robinson 15 3 4 5 1 Paul Reed 11 3 0 0 0 Ausar Thompson 9 7 5 0 2

Três pontos: 9/25 (36%) / Robinson: 4/7

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Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 35 10 4 0 0 James Harden 19 2 7 1 0 Jarrett Allen 18 4 1 1 2 Evan Mobley 13 8 4 0 2 Max Strus 7 5 2 1 0

Três pontos: 12/32 (37.5%) / Schroder: 3/3

Pistons 2-1