Anthony Edwards: “Timberwolves não se preocupa com eliminação dos playoffs”

A margem de erro para o Minnesota Timberwolves nos playoffs acabou, pois a equipe de Anthony Edwards está a uma derrota da eliminação. O time perdeu o quinto jogo contra o San Antonio Spurs e, com isso, tem que vencer as duas partidas decisivas da série. Já não há outra opção. Mas o craque garante que o clima no elenco não é de tensão.

“Eu não vejo ninguém em nosso vestiário assim tão preocupado. Então, não há um sentimento de preocupação. Afinal, ainda temos outro jogo a disputar. Estou feliz e animado porque vamos ter dois dias de descanso entre as partidas agora. Vamos colocar o nosso uniforme, nos preparar e ir à guerra”, cravou o ala-armador, depois da derrota por 126 a 97.

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O Timberwolves viveu um problema repetido no quinto jogo contra o Spurs: a ausência de Jaden McDaniels. O ala ficou carregado de faltas e, por isso, só atuou em 30 minutos no revés. Enquanto ele esteve fora de ação, os texanos venceram o jogo por 17 pontos. Anthony Edwards lamentou a situação do colega, mas também o isentou um pouco.

“Tudo em nosso time começa por McDaniels, então precisamos que não se carregue de faltas. Ele tem sido importante demais, em particular, nos playoffs. Nós sempre vamos estar em desvantagem quando estiver fora de quadra. Não vou falar muito, mas houve algumas marcações bem rígidas da arbitragem em cima dele”, criticou o astro.

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O que deu errado?

Quem vê a diferença final do jogo, a princípio, pode ter uma visão errada do decorrer da partida. Afinal, no terceiro quarto, o Timberwolves chegou a deixar o placar empatado em 61 pontos. O problema é que tudo deu errado a partir dali. A sequência do período foi um atropelo do Spurs, que impôs uma parcial de 30 a 12 sobre os visitantes.

“Acho que nós simplesmente paramos de fazer o que estava funcionando para o nosso ataque. E, em seguida, a nossa defesa foi para o buraco. Com isso, a gente cedeu uns 30 pontos nos seis minutos finais do terceiro quarto. Não pode acontecer. E isso teve a ver com não conseguirmos conter o homem da bola”, avaliou o técnico Chris Finch.

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Para Edwards, os problemas do Timberwolves na partida lhe passaram a impressão de repetição. E isso, sim, o preocupa olhando para frente. “A cada jogo, eu sinto que nós cometemos os mesmos erros de indisciplina em relação ao plano de jogo. E é muito tarde nessa série, certamente, para cometer erros assim”, alertou.

Sem resposta

Uma das missões do Timberwolves e de Anthony Edwards para se manterem vivos nos playoffs é parar Victor Wembanyama. O que, aliás, não conseguiram no quinto jogo da série. Em só sete minutos de ação, o pivô já tinha 16 pontos e cinco rebotes. Foi um daqueles inícios de partida, em síntese, em que o outro time virou um “passageiro”.

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“Alguns dos lances que Victor fez no início deste jogo, a princípio, não te deixam muita opção. Enquanto defesa, não tem como você responder ou o que fazer. Você só fica na torcida para que ele erre, em síntese. E, infelizmente, ele acertou quase tudo o que tentou naquele começo de partida”, reconheceu Edwards.