NBA: Após seis anos, 76ers demite Daryl Morey

De acordo com Shams Charania, da ESPN, Daryl Morey deixou o cargo de presidente de operações do Philadelphia 76ers, cargo que ocupou nas últimas seis temporadas da NBA. Josh Harris e David Blitzer, donos da franquia, se encontraram com Morey nessa terça-feira (12), enquanto a decisão foi por finalizar a parceria.

Após vários rumores de que o 76ers faria grandes mudanças na direção, sobrou para Daryl Morey deixar sua função. No entanto, o técnico Nick Nurse vai seguir no time de Philadelphia.

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A queda de Morey acontece poucos dias após o 76ers ser varrido pelo New York Knicks na semifinal do Leste. Apesar de bater o Boston Celtics na primeira rodada, após estar atrás no placar por 3 a 1, o Sixers não ofereceu qualquer desafio ao Knicks, inclusive nos jogos em Philadelphia. Então, a decisão pela saída do presidente não chega a ser uma surpresa.

Afinal, ele recebeu muitas críticas após o 76ers trocar o armador Jared McCain para o Oklahoma City Thunder na trade deadline da NBA. Além disso, a assinatura com Paul George na última temporada não seria um grande negócio ao redor da liga.

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Como resultado, Bob Meyers, presidente da Harris Blitzer Sports & Entertainment, vai comandar a busca pelo novo presidente do 76ers para a próxima campanha da NBA.

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O 76ers acabou se classificando aos playoffs da NBA apenas via play-in, o que gerou mais desgaste na direção. Além de Morey, Nurse passou a receber pressão por seu cargo.

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Nas últimas seis temporadas sob o comando de Daryl Morey, o 76ers foi aos playoffs da NBA em cinco anos. O time venceu 270 dos 482 enquanto ele esteve com a franquia. Mas a franquia teve vários problemas no período.

Além de George e McCain, o 76ers trocou James Harden, que saiu da equipe após discutir com Morey. Os dois, que foram parceiros no Houston Rockets, repetiram a dupla no Sixers. No entanto, Harden saiu sem receber sua extensão.

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De acordo com Harden, Morey mentiu para ele e os dois discutiram ao longo do processo.

“Daryl Morey é um grande mentiroso e eu nunca mais vou fazer parte de uma franquia que ele faça parte. Vou dizer de novo: Daryl Morey é um mentiroso e eu nunca mais estarei ao seu lado”, disse Harden, na ocasião.

Por fim, a extensão de Joel Embiid também recebeu muitas críticas. Afinal, ele estendeu seu contrato em setembro de 2024, pouco depois de ter uma lesão no joelho. Na época, ele tentou jogar com a contusão e acabou agravando. Desde então, o pivô fez 57 jogos em duas temporadas e ainda possui vínculo até 2028/29.