Joel Embiid temia fim da carreira na NBA antes da temporada

Joel Embiid iniciou a temporada da NBA com uma grande dúvida sobre a sua carreira. As pessoas não sabem, mas o astro encarava a campanha como um momento decisivo por muito mais do que títulos e reconhecimento. O pivô confessou que, depois de dois anos seguidos com problemas no joelho, chegou a temer uma aposentadoria forçada por causa das lesões. Um medo que, por enquanto, se acalmou.

“Eu comecei a temporada sem saber o quanto iria jogar. Nem sabia se conseguiria jogar por causa da condição do meu joelho nos últimos anos. Só estava torcendo pelo melhor, antes de tudo. Mas sinto que, hoje, o joelho nem é mais um problema. Iniciei o ano sem saber se tinha muito mais tempo de carreira. E, depois de alguns meses, essa dúvida não passa mais pela minha mente”, contou o craque do Sixers.

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É verdade que Joel Embiid, a princípio, só disputou 38 jogos nessa temporada da NBA. Mas ele garante que nenhuma das ausências teve a ver com o joelho, que o limitou a só 57 jogos na soma das duas campanhas anteriores. Foram problemas em outras regiões, como o abdômen e o tornozelo. Por isso, o astro inicia a offseason com as esperanças renovadas sobre a longevidade no basquete profissional.

“O meu objetivo para a próxima temporada, certamente, é disputar mais jogos. Não me importo mais com outras metas pessoais porque sei que, se estiver à disposição, tudo vai acontecer de forma natural. Basta que esteja em quadra. Eu estou muito confiante sobre a próxima campanha. Estou animado, acima de tudo, em voltar a ser o jogador que sei que posso ser”, cravou o atleta de origem camaronesa.

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Apendicite

A última razão que deixou Embiid fora de quadra, antes do começo dos playoffs, foi uma doença inesperada. Ele teve que passar por uma cirurgia de emergência por causa de um quadro de apendicite. O procedimento o tirou das três primeiras partidas da série contra o Boston Celtics, mas deveria ter sido mais tempo de afastamento. O pivô revela que voltou ainda sem condições ideais para ajudar o time.

“Eu estou lidando com algumas questões ligadas à cirurgia porque o meu corpo ainda se sente meio fraco. Não é uma desculpa, mas tudo parece fora do lugar. Você observa os quadris e dá a impressão de estar desalinhado. Não tive muito tempo para me preparar para voltar a jogar e, então, já cai de cabeça nos playoffs. Eu tentei dar o meu melhor para vencermos, mas não aconteceu”, detalhou o veterano.

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O técnico Nick Nurse acompanhou os esforços de Embiid para poder voltar a jogar. E, por isso, sabe que a sua dedicação foi ainda maior do que muitos se imagina. “Só posso elogiar Joel, pois trabalhou demais para estar em quadra. E acho que houve momentos em que dava para ver que foi realmente difícil. Certamente, ele entregou tudo o que era possível”, reconheceu o treinador.

Orgulho

O próximo grande desafio na carreira de Joel Embiid na NBA é superar uma barreira que não consegue transpor. Afinal, mais uma vez, o craque não chegou às finais do Leste. Antes de sonhar com o título da NBA, ele precisa vencer mais de uma série de playoffs no mesmo ano com o Sixers. Mas, de qualquer forma, ele viu a campanha da equipe como motivo de aplausos.

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“Eu estou orgulhoso do nosso elenco porque sinto que jogamos duro. A gente tentou e se esforçou, assim como fizemos a temporada inteira. Está tudo bem admitir que, às vezes, o outro time foi melhor. O Knicks jogou muito bem e, por isso, mereceu essa classificação. Agora, nós temos que seguir buscando melhorar em todos os níveis – desde os dirigentes até os atletas”, concluiu o astro.