LeBron James fala sobre aposentadoria na NBA: “É um processo”

A eliminação do Los Angeles Lakers trouxe à tona as notícias sobre a aposentadoria de LeBron James na NBA. Isso porque o contrato do astro com o time angelino terminou nesta temporada e o camisa 23 ainda não definiu o futuro no basquete. O veterano, aliás, deseja um tempo com a família para poder pensar a respeito.

“É um processo. Eu ainda não consegui chegar e falar: ‘Ah, a aposentadoria está chegando’. Porém, sobre o meu futuro, eu realmente não sei. Ainda estamos sentindo essa derrota. Então, não sei o que o futuro reserva para mim. Do jeito que está agora, eu tenho muito tempo ainda para decidir”, disse LeBron James.

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O assunto de aposentadoria do astro na NBA já está em pauta há alguns anos. Afinal, é pouco comum que um jogador da liga siga em alto nível após os 40 anos. LeBron, porém, tem 41 e ainda entrega grandes números. Em 2025/26, por exemplo, teve média de quase 21 pontos por jogo e disputou 60 partidas, com cerca de 33 minutos por partida.

A questão, no entanto, é que LeBron está sem contrato na NBA. Com a eliminação do Lakers, o camisa 23 será agente livre e ainda não definiu se buscará uma extensão com o time angelino ou uma nova equipe.

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Segundo rumores, o mais provável é que LeBron James assine com o Cleveland Cavaliers, antes da aposentadoria na NBA. O astro é natural de Ohio e começou a carreira no Cavs, sendo campeão pela franquia em 2017. Então, encerrar a passagem pelo basquete onde tudo começou faria sentido.

Antes de pensar nisso, ainda assim, LeBron James pretende tirar um tempo das quadras.

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“Vou me afastar um pocuo. Acho que falei isso no ano passado depois que perdemos para Minnesota. Então, vou manter isso, recalibrar com minha família, conversar com eles e passar um tempo juntos”, concluiu James.

Por fim, o agente Rich Paul também falou sobre o futuro de LeBron na NBA. De acordo com o empresário, não houve conversa com o time sobre um contrato para 2026/27, seja Lakers ou Cavaliers. Portanto, qualquer notícia sobre não passa de um boato.

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“A gente sabe como funciona o jornalismo agora. As matérias citam os nomes de times porque sabem que isso vai ativar os algoritmos e por aí vai. Não há nenhuma verdade, no entanto, nas coisas escritas ali. Eu posso te garantir isso porque não sei o que vai acontecer. LeBron, aliás, também não sabe. Nós nem conversamos sobre o que pode ocorrer”, cravou o empresário de LeBron na NBA.