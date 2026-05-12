LeBron James fala sobre aposentadoria na NBA: “É um processo”
Camisa 23 comentou sobre futuro após queda nos playoffs
A eliminação do Los Angeles Lakers trouxe à tona as notícias sobre a aposentadoria de LeBron James na NBA. Isso porque o contrato do astro com o time angelino terminou nesta temporada e o camisa 23 ainda não definiu o futuro no basquete. O veterano, aliás, deseja um tempo com a família para poder pensar a respeito.
“É um processo. Eu ainda não consegui chegar e falar: ‘Ah, a aposentadoria está chegando’. Porém, sobre o meu futuro, eu realmente não sei. Ainda estamos sentindo essa derrota. Então, não sei o que o futuro reserva para mim. Do jeito que está agora, eu tenho muito tempo ainda para decidir”, disse LeBron James.
O assunto de aposentadoria do astro na NBA já está em pauta há alguns anos. Afinal, é pouco comum que um jogador da liga siga em alto nível após os 40 anos. LeBron, porém, tem 41 e ainda entrega grandes números. Em 2025/26, por exemplo, teve média de quase 21 pontos por jogo e disputou 60 partidas, com cerca de 33 minutos por partida.
A questão, no entanto, é que LeBron está sem contrato na NBA. Com a eliminação do Lakers, o camisa 23 será agente livre e ainda não definiu se buscará uma extensão com o time angelino ou uma nova equipe.
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Segundo rumores, o mais provável é que LeBron James assine com o Cleveland Cavaliers, antes da aposentadoria na NBA. O astro é natural de Ohio e começou a carreira no Cavs, sendo campeão pela franquia em 2017. Então, encerrar a passagem pelo basquete onde tudo começou faria sentido.
Antes de pensar nisso, ainda assim, LeBron James pretende tirar um tempo das quadras.
“Vou me afastar um pocuo. Acho que falei isso no ano passado depois que perdemos para Minnesota. Então, vou manter isso, recalibrar com minha família, conversar com eles e passar um tempo juntos”, concluiu James.
Por fim, o agente Rich Paul também falou sobre o futuro de LeBron na NBA. De acordo com o empresário, não houve conversa com o time sobre um contrato para 2026/27, seja Lakers ou Cavaliers. Portanto, qualquer notícia sobre não passa de um boato.
“A gente sabe como funciona o jornalismo agora. As matérias citam os nomes de times porque sabem que isso vai ativar os algoritmos e por aí vai. Não há nenhuma verdade, no entanto, nas coisas escritas ali. Eu posso te garantir isso porque não sei o que vai acontecer. LeBron, aliás, também não sabe. Nós nem conversamos sobre o que pode ocorrer”, cravou o empresário de LeBron na NBA.
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