NBA: Jogador do Grizzlies, Brandon Clarke morre aos 29 anos

De acordo com Shams Charania, da ESPN, o jogador Brandon Clarke, do Memphis Grizzlies na NBA, morreu aos 29 anos. Sua morte acontece cerca de seis semanas após ser preso em Arkansas por posse de substâncias proibidas.

“Nós estamos devastados com a morte de Brandon Clarke. Ele era amado por todos nós aqui e qualquer um que ele teve contato em sua vida. Clarke era a pessoa mais gentil e sempre o primeiro a estar lá para ajudar seus amigos e familiares. Nossos corações estão quebrados, enquanto pensamos em sua mãe, Whitney, toda a sua família e seus amigos. De sua escola em San Jose State, Gonzaga ao Grizzlies, Brandon impactou todos nós em sua vida”, informou a Priority Sports, de seus agentes.

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Clarke tinha apenas 29 anos e tinha acabado a sua sétima temporada na NBA, sempre pelo Grizzlies. Titular nos únicos dois jogos que fez em 2025/26, ele vinha tendo sérios problemas com lesões. Desde 2023/24, por exemplo, ele esteve em apenas 72 partidas, de possíveis 246.

Brandon Clarke voltou a jogar em 17 de dezembro. Foi titular contra o Minnesota Timberwolves, na vitória por 116 a 110, enquanto produziu seis pontos e três rebotes em cerca de 16 minutos. Três dias depois, diante do Washington Wizards, ficou em quadra por quatro minutos até se machucar. Pouco depois, o Grizzlies anunciou que ele estava fora da temporada.

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Como jogador da NBA, Brandon Clarke fez 309 jogos, sendo 50 deles no quinteto inicial do Grizzlies. Ele tinha contrato até o fim de 2026/27, enquanto a equipe tentava avaliar a lesão na panturrilha.

Com várias lesões ao longo de sua carreira, Clarke vinha tentando se manter em quadra na NBA. Apesar de todos os problemas, o time sempre o apoiou. Na comunidade de Memphis, por exemplo, ele era um ídolo para crianças e sempre participava de ações.

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“Nós estamos todos devastados com a morte de Brandon Clarke. Ele era um grande colega de time e uma pessoa ainda melhor, enquanto trouxe muito impacto para a franquia. A comunidade de Memphis jamais vai o esquecer. Nós expressamos o nosso sentimento aos amigos e familiares em um momento muito difícil”, escreveu o Grizzlies em um comunicado.

Brandon Clarke teve impacto imediato ao chegar na NBA, em 2020, quando ficou em quarto na votação para o prêmio de melhor calouro. Na época, ele fez 12.1 pontos e 5.4 rebotes em cerca de 22 minutos. Depois, em 2021/22, foi o 11° na para o prêmio de melhor reserva da liga.

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Desde 2023/24, no entanto, os problemas com lesões foram se agravando. Primeiro, ele teve uma ruptura do tendão de Aquiles. Depois, foram contusões sérias no joelho.

Morte de Brandon Clarke

De acordo com a NBC News, ele morreu em San Fernando Valley, na tarde de segunda-feira (11). Os paramédicos foram para o local após uma ligação, mas ele já estava morto quando chegaram. Foram encontrados peças para uso de drogas na casa em que ele estava, enquanto o incidente está sendo investigado como uma possível overdose.