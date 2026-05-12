Por Victor Wembanyama, Draymond Green critica decisão da NBA

O francês Victor Wembanyama foi expulso pela primeira vez em sua carreira na NBA, o que gerou crítica de Draymond Green. Na derrota para o Minnesota Timberwolves no domingo (10), o pivô do San Antonio Spurs deixou o jogo ainda no primeiro tempo após uma cotovelada em Naz Reid. Para Green, ao não suspender Wembanyama, mostrou que existem padrões diferentes de a cordo com cada jogador.

“Eu soube que Victor Wembanyama não foi suspenso e nem levou multa da NBA”, disse Green. “Então, ele vai jogar a quinta partida da série. Mas veja quem foi suspenso de um jogo cinco nos playoffs… eu fui. Só que isso é pouco relevante. Mas o que eu acho relevante é que se fosse Naz Reid dando a cotovelada em Wemby, ele seria suspenso. Eu acho que seria bem diferente, mas ele levaria multa e seria suspenso”.

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Segundo Draymond Green, outros jogadores já levaram multas por muito menos. Entre eles, o três vezes MVP Nikola Jokic e Jaden McDaniels, do Minnesota Timberwolves. Para o ala do Golden State Warriors, a NBA escolhe o padrão de acordo com quem quiser.

“Os padrões estão lá, então você tem de entender o que a liga quer com isso”, afirmou. “Não dá para entender e eu nem estou pedindo para que os caras sejam suspensos ou levem multas, mas tem algo errado. Ele deu a cotovelada por querer”.

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Vale lembrar que Green foi suspenso do jogo 5 das finais da NBA contra o Cleveland Cavaliers em 2016. O Warriors liderava a série por 3 a 1, mas sofreu a virada e o Cavs ficou com o seu primeiro e único título. Em sua carreira, ele já pagou cerca de US$4 milhões em multas ou suspensões até aqui.

Em geral, a NBA costuma suspender jogadores após brigas ou em sistema de pontos acumulados por faltas técnicas ou flagrantes. No caso de Draymond Green, ele superou tal marca e foi suspenso.

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Draymond Green acha que os jogadores do Timberwolves precisam dar uma resposta a Victor Wembanyama, mesmo que a NBA multe alguém. Para o melhor defensor da liga de 2017, os atletas devem revidar o que Naz Reid sofreu em quadra.

“Sem suspensão, sem multa. Eu quero ver quem vai dar uma cotovelada em Wembanyama no rosto”, criticou Draymond Green. “Você pode ser expulso, mas pode tirar Wemby do jogo. Se ninguém for em cima dele, você perde a luta. Mas vamos ver o que o Minnesota Timberwolves vai fazer contra ele”.

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O quinto jogo da série semifinal do Oeste nos playoffs da NBA entre Timberwolves e Spurs acontece nesta terça-feira (12). A partida acontece em San Antonio, enquanto os times empatam em 2 a 2.