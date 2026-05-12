NBA: Três opções de trocas para Giannis Antetokounmpo

Agora não tem mais volta. De acordo com Shams Charania, da ESPN, o Milwaukee Bucks abriu conversas com times da NBA para ouvir propostas de trocas por Giannis Antetokounmpo. Apesar de todas as tentativas de negativas de rumores nos últimos anos, o Bucks vai mesmo negociar o grande nome da franquia.

Aos 31 anos, Giannis Antetokounmpo sempre jogou pelo Bucks. Na NBA desde 2013/14, o ala foi duas vezes MVP, eleito o melhor defensor de 2020 e campeão da liga no ano seguinte. Após vários pedidos para melhorar o elenco, ele vai deixar o time de Milwaukee.

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Giannis vinha evitando falar sobre trocas nos últimos meses, mas a situação se agravou ao longo do período. Ele pediu negociação para o New York Knicks há cerca de um ano, enquanto a direção quis que ele pudesse ficar por mais um ano e esperar por mudanças.

Elas não vieram, no entanto. As que aconteceram, como a chegada de Myles Turner, não melhoraram o grupo. Após três anos consecutivos caindo na primeira rodada dos playoffs, o Bucks ficou fora da fase pela primeira vez em dez anos.

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Como resultado, o time usou sua extensão como contrapartida. Ou seja, ele assinava um novo vínculo ou sairia em troca. O problema é que Giannis só estará disponível para estender em outubro, pouco antes da nova campanha da NBA.

Jimmy Haslam, um dos donos da equipe, disse que o caso Antetokounmpo seria resolvido até o Draft da NBA. Agora, parece tudo encaminhado.

Opções de trocas para Giannis Antetokounmpo na NBA

Uma das principais reclamações de Giannis é que ele quer voltar a ser campeão, algo que não vê mais chances de acontecer no Bucks. O astro sabe, entretanto, que o tempo está passando. Por mais que ame a franquia, a cidade, os fãs, ele ainda tem um objetivo na carreira. Então, chegou a hora de sair.

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Mas para onde ele vai? Uma coisa é certa: Giannis quer jogar no Leste. Quem pode dar a ele a chance de buscar um segundo título?

Boston Celtics

De acordo com Charania, o Celtics tentou um negócio por Antetokounmpo no período de trocas. Não conseguiu, entretanto. Agora, com o “aval” do Bucks, é mais fácil de acontecer. A questão é: o que Boston pode oferecer?

Giannis vai receber US$58.4 milhões em 2026/27 e tem opção em seu contrato para 2027/28, enquanto Jaylen Brown, MVP das finais de 2024, terá US$57.1 milhões, com mais dois anos garantidos.

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Uma opção simples seria o Bucks receber Brown e escolhas de Draft, mas o Bucks deve pedir mais, como jovens talentos. O Celtics, por outro lado, conta com a pick 27 deste ano, além de todas a partir de 2030. De acordo com as regras da NBA, o time não pode mandar duas de primeira rodada em anos consecutivos.

Então, por Antetokounmpo, o Celtics enviaria a de 2026, 2031 e 2033, por exemplo, por Brown em uma das ideias de trocas.

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Celtics recebe: Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis

Bucks recebe: Jaylen Brown, Sam Hauser, escolhas de 2026, 2031 e 2033

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Miami Heat

Um dos times favoritos em trocas na NBA por Giannis Antetokounmpo é o Miami Heat. A equipe da Flórida pode oferecer várias escolhas de Draft, além de jovens talentos. Pode ser que não brigue por nada no próximo ano, mas com as picks, pode voltar a competir em pouco tempo.

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Mas aqui tem algo que o Bucks teria um interesse a mais: o Heat tem a pick 13 de 2026. Em um Draft cheio de talentos, quanto antes for a escolha, ainda melhor. De acordo com o mock que o Jumper Brasil fez, o pivô Aday Mara e o ala-armador Cameron Carr seriam algumas das opções para Miami.

No caso do Bucks, no entanto, dependeria do que receber do Heat. Neste caso, Yaxel Lendeborg pode ser uma opção.

Heat recebe: Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis

Bucks recebe: Tyler Herro, Kel’el Ware, Andrew Wiggins, escolhas de 2026, 2028 e 2030

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New York Knicks

É o destino preferido em trocas para Giannis Antetokounmpo, mas o Knicks vem sendo um dos melhores nos playoffs da NBA. Como o time de Nova York poderia ir atrás do grego? É uma das questões que rondam a equipe desde os primeiros rumores.

O Knicks tem de enviar picks, mas como? Tem a de 2026 disponível, mas não possui muitas opções além da de 2033. Então, é uma das trocas que precisam de um terceiro time para Antetokounmpo ir para Nova York.

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Sem um parceiro no negócio, o Knicks não consegue dar ao Bucks o que de fato quer. A equipe não possui jovens talentos de grande nível ou picks. Então, o New Orleans Pelicans poderia aparecer aqui.

Knicks recebe: Giannis Antetokounmpo, Kyle Kuzma

Pelicans recebe: Karl-Anthony Towns, Josh Hart, escolha de 2033 (via Knicks)

Bucks recebe: Zion Williamson, Jordan Poole, escolhas de 2026 (via Knicks), 2029 (via Pelicans)