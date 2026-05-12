JJ Redick desabafa após queda do Lakers nos playoffs da NBA

O técnico JJ Redick se emocionou e fez um desabafo após a queda do Los Angeles Lakers nos playoffs da NBA. Nessa segunda-feira (11), o time caiu para o Oklahoma City Thunder. No duelo em Los Angeles, o atual campeão venceu por 115 a 110. Assim, o Thunder fechou a série em 4 a 0. Ou seja, “varreu” o Lakers.

Na coletiva pós-jogo, JJ Redick refletiu sobre a eliminação do Lakers. Entre outras coisas, ele falou da jornada do time em 2025/26, com altos e baixos. Abalado, o técnico disse que tem sorte por estar na NBA. Além disso, revelou que sente a derrota porque valoriza o trabalho que faz.

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“Eu disse ao time: este é o meu 17º ano em um time da NBA. E eu sempre vi cada equipe da qual fiz parte como um organismo vivo. Durante uma temporada, às vezes esse organismo está saudável e próspero. Mas às vezes, ele pega uma gripe, fica doente. O Lakers viveu tudo isso este ano. E, quando a temporada termina, esse organismo está morto. E esse organismo nunca mais reviverá”.

“Sou só um branquelo do interior da Virgínia, e tenho a sorte de estar na NBA. É por isso que é carregado de emoção. Isso aqui é tão importante para mim. Calma, eu amo minha esposa e meus filhos, mas é isso. Eu não queria que a temporada do Lakers acabasse. Mas apreciei cada momento da nossa jornada neste ano”, disse o técnico.

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Apesar da queda nos playoffs da NBA, JJ Redick contou que é grato pelo esforço dos jogadores do Lakers. Além disso, agradeceu ao fãs pelo apoio incondicional até o fim.

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“Quando uma temporada acaba, há sempre um turbilhão de emoções. Sou grato aos nossos jogadores, ao Lakers e aos nossos fãs. Houve dois momentos diferentes no jogo de hoje contra o Thunder em que nosso time poderia ter desistido. Mas não nos entregamos”.

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“Eu achei que a torcida foi incrível esta noite. Eu já vivi esse tipo de situação dos dois lados: quando você está perdendo por 3-0, jogando fora ou em casa, às vezes, o público pode não ser ótimo. Mas esta noite, o público foi incrível. Aliás, os fãs do Lakers são incríveis. Gratidão”, afirmou o treinador.

Questionado sobre a sua continuidade no comando do time, JJ Redick disse que espera uma offseason agitada no Lakers. Afinal, o astro LeBron James e outros jogadores importantes como Austin Reaves e Rui Hachimura serão agentes livres.

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“Eu acredito na continuidade. Mas eu também acho que, se você tenta ganhar um título com o Lakers, como é o meu caso, eu sei que Rob Pelinka [GM], Jeanie Buss [principal executiva] e Mark Walter [dono da franquia] também estão, então você tem que ser realista. É preciso avaliar onde estamos. Hoje, nós não somos bons o suficiente. Mas é para isso que servem os próximos dois meses”, concluiu.

Mesmo após duas eliminações seguidas nos playoffs da NBA, JJ Redick deverá seguir no comando do Lakers. Vale lembrar que ele tem contrato com o time até 2030. O foco da franquia, agora, é montar um time competitivo em torno do astro Luka Doncic, que desfalcou a equipe nesta pós-temporada.