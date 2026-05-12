Luka Doncic: “Eu não jogaria contra o Thunder nos playoffs”

O astro Luka Doncic não jogou nos playoffs da NBA contra o Houston Rockets na primeira rodada e o Oklahoma City Thunder nas semifinais do Oeste. Com uma lesão na coxa, o camisa 77 ficou não joga desde o dia 2 de abril, enquanto não tinha condições de enfrentar os atuais campeões.

“Eu não tinha mesmo como jogar contra o Thunder”, disse Luka Doncic. “Ainda tenho algumas fases para passar em treinamentos, pois só estou correndo e fazendo poucas coisas. Acho que só na próxima semana ou na outra eu tenho como começar a treinar contra outros jogadores. Por enquanto, é isso”.

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Logo depois da contusão de Doncic, as notícias eram de que ele poderia voltar entre quatro e seis semanas, o que daria em torno da segunda rodada dos playoffs. No entanto, o esloveno deu uma entrevista recente que ficaria até oito semanas.

De acordo com o armador, todo o processo leva tempo. Ele não sabia quando poderia voltar às quadras, mas não teria tempo de enfrentar o Thunder nos playoffs. Afinal, o último jogo da série aconteceria só no dia 18. Ou seja, em menos de uma semana.

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Cestinha de 2025/26 da NBA, Luka Doncic acha que o Lakers passou por vários momentos diferentes ao longo da campanha, mas vê o saldo como positivo. Afinal, pela segunda vez consecutiva o time venceu 50 jogos ou mais.

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“Eu queria jogar (contra o Thunder), mas como a gente chegou aos playoffs foi difícil”, disse Luka Doncic. “Eu me machuquei, AR (Austin Reaves) se machucou, então não foi fácil ficar do lado de fora. Acabou agora, mas a temporada foi positiva. É frustrante e a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Foi triste ficar do lado de fora e só ficar torcendo, mas eu quero me recuperar logo e ver o que acontece”.

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E isso tem muito a ver com LeBron James, que será agente livre pela primeira vez na carreira. Segundo Doncic, foi um prazer jogar ao lado de LeBron e ter um jogador de tal nível ao seu lado na NBA. No entanto, ele evitou falar sobre ser o último ano de James, seja no Lakers ou na liga.

“Foi muito bom jogar ao seu lado, mas não sei o que ele vai fazer. Então, não posso falar sobre isso”, concluiu Luka Doncic.

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Enquanto isso, Luka Doncic escreveu em sua conta nas redes sociais que não vai jogar pelo seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com o armador, ele vai cuidar de sua lesão e vai usar o tempo para ficar com as suas filhas.