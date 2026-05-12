Luka Doncic: “Eu não jogaria contra o Thunder nos playoffs”
Astro esloveno ainda não se recuperou de lesão na coxa e segue em tratamento
O astro Luka Doncic não jogou nos playoffs da NBA contra o Houston Rockets na primeira rodada e o Oklahoma City Thunder nas semifinais do Oeste. Com uma lesão na coxa, o camisa 77 ficou não joga desde o dia 2 de abril, enquanto não tinha condições de enfrentar os atuais campeões.
“Eu não tinha mesmo como jogar contra o Thunder”, disse Luka Doncic. “Ainda tenho algumas fases para passar em treinamentos, pois só estou correndo e fazendo poucas coisas. Acho que só na próxima semana ou na outra eu tenho como começar a treinar contra outros jogadores. Por enquanto, é isso”.
Logo depois da contusão de Doncic, as notícias eram de que ele poderia voltar entre quatro e seis semanas, o que daria em torno da segunda rodada dos playoffs. No entanto, o esloveno deu uma entrevista recente que ficaria até oito semanas.
De acordo com o armador, todo o processo leva tempo. Ele não sabia quando poderia voltar às quadras, mas não teria tempo de enfrentar o Thunder nos playoffs. Afinal, o último jogo da série aconteceria só no dia 18. Ou seja, em menos de uma semana.
Cestinha de 2025/26 da NBA, Luka Doncic acha que o Lakers passou por vários momentos diferentes ao longo da campanha, mas vê o saldo como positivo. Afinal, pela segunda vez consecutiva o time venceu 50 jogos ou mais.
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“Eu queria jogar (contra o Thunder), mas como a gente chegou aos playoffs foi difícil”, disse Luka Doncic. “Eu me machuquei, AR (Austin Reaves) se machucou, então não foi fácil ficar do lado de fora. Acabou agora, mas a temporada foi positiva. É frustrante e a gente sabe que tem muita coisa para acontecer. Foi triste ficar do lado de fora e só ficar torcendo, mas eu quero me recuperar logo e ver o que acontece”.
E isso tem muito a ver com LeBron James, que será agente livre pela primeira vez na carreira. Segundo Doncic, foi um prazer jogar ao lado de LeBron e ter um jogador de tal nível ao seu lado na NBA. No entanto, ele evitou falar sobre ser o último ano de James, seja no Lakers ou na liga.
“Foi muito bom jogar ao seu lado, mas não sei o que ele vai fazer. Então, não posso falar sobre isso”, concluiu Luka Doncic.
Enquanto isso, Luka Doncic escreveu em sua conta nas redes sociais que não vai jogar pelo seu país nas eliminatórias da Copa do Mundo. De acordo com o armador, ele vai cuidar de sua lesão e vai usar o tempo para ficar com as suas filhas.
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