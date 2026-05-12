Shai Gilgeous-Alexander decide e Thunder elimina Lakers

Shai Gilgeous-Alexander fez seu melhor jogo na série e o Oklahoma City Thunder fez 4 a 0 sobre o Los Angeles Lakers. Aliás, foi o duelo mais duro da série, com Los Angeles na frente no placar no último quarto e até no último minuto. O time campeão não jogou tão bem, mas cresceu na reta final e fechou a série. A equipe chegará a final do Oeste de maneira invicta nos playoffs de 2025/26.

Para fechar a série, Shai Gilgeous-Alexander se tornou o quinto armador com mais jogos de 30 pontos na história dos playoffs. Uma marca incrível para o astro que segue na busca por seu segundo título e é favorito a vencer seu segundo prêmio de MVP. Do outro lado, LeBron James se tornou o terceiro jogador com mais duplos-duplos na história dos playoffs da NBA. Ele superou Wilt Chamberlain, com 147. Mas não foi o suficiente para salvar 2025/26.

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Além de seu craque, a série ressaltou a força do elenco do Oklahoma City Thunder. Ajay Mitchell foi enorme na série, fazendo com que o atual campeão sequer sentisse falta de Jalen Williams. Chet Holmgren, Alex Caruso, Jared McCain, Lu Dort, Isaiah Hartenstein e muitos outros foram vitais para avançar. É o primeiro defensor de título que avança para a final de conferência desde o Golden State Warriors em 2019.

Por outro lado, o Los Angeles Lakers foi até “onde deu”. Sem Luka Doncic, a equipe ainda avançou sobre o Houston Rockets contra as probabilidades. Mas não foi possível vencer o campeão. O time teve seus momentos competitivos, ficou a muito pouco de uma vitória de honra nessa segunda-feira (11). Mas o nível maior de Oklahoma prevaleceu. Agora, o futuro de LeBron James está em pauta. Ele joga lá outra vez em 2026/27?

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Escalações

Sem novidades para o jogo 4 em termos de lesões. Luka Doncic e Jalen Williams não jogaram outra vez. Aliás, sequer foram dúvida em algum momento da série.

Também não houve mudança nos quintetos titulares. Mesmo perdendo de 3 a 0, JJ Redick manteve o mesmo quinteto: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura e Deandre Ayton.

Enquanto isso, Mark Daigneault também não alterou seu time titular: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dort, Ajay Mitchell, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

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Destaques

Não foi um jogo de grande ritmo ofensivo como um todo nos primeiros 24 minutos. As dobras do Lakers em Shai Gilgeous-Alexander continuavam tirando o astro do Thunder de seu melhor ritmo. Apesar disso, os bons visuais apareciam para o time visitante e Lu Dort converteu dois deles. Mas o ritmo ofensivo em si nunca foi muito alto para o atual campeão.

Los Angeles também tinha dificuldades, mas não cometeu turnovers nos primeiros 12 minutos, o que ajudou. Com minutos inspirados de LeBron James e Austin Reaves no fim do período, Los Angeles não só assumiu a ponta como terminou a frente no placar ao fim do primeiro quarto pela primeira vez na série. Vantagem de 26 a 21.

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O time da casa sentia o momento com uma torcida agitada. Mas outra vez, quando parecia que a equipe tinha algum tipo de controle, Oklahoma respondeu. Com seu astro no banco e ótimos minutos de Ajay Mitchell e Alex Caruso comandando o show, o Thunder dominou os primeiros minutos do segundo quarto. Uma corrida de 17 a 0 que levou a equipe a uma liderança de 12 pontos.

Mas a resposta de Los Angeles foi positiva. Sobretudo quando Austin Reaves voltou para a quadra após descansar por metade do período. Além disso, bons minutos de Jaxson Hayes no garrafão ofensivo também ajudaram. Shai até recuperou algum ritmo no fim do quarto, mas coletivamente, o Thunder pareceu mais travado na meia quadra.

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Ao fim, uma torção no tornozelo de LeBron assustou, mas Oklahoma liderou por 49 a 45 no intervalo.

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Na volta do terceiro quarto, surpresa, o roteiro estabelecido se inverteu. O ataque de Los Angeles foi incrível, acertando 13 de 17 arremessos e cinco bolas de três. Para se ter uma noção, foram apenas duas no jogo até ali. LeBron James, Austin Reaves, Rui Hachimura e Jaxson Hayes tiveram grandes momentos.

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Os turnovers de Reaves foram um grande problema. O ala-armador cometeu quatro só no começo do terceiro quarto. Pela primeira vez na série, o Thunder pareceu dependente disso para ter fluxo ofensivo. Shai Gilgeous-Alexander seguiu acertando alguns arremessos difíceis e Oklahoma se manteve por perto. Mas em seu período menos inspirado nos playoffs, entraram no último perdendo por quatro. Aliás, a primeira vez em toda a pós-temporada.

Thunder varre Lakers

O Lakers se manteve a frente no começo do último período. LeBron James e Austin Reaves seguiram no comando do ataque, com bom desempenho de Rui Hachimura. Mas os turnovers voltaram a ser um problema, enquanto Shai Gilgeous-Alexander não errava do outro lado para tentar levar o Thunder a vitória sobre o Lakers.

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Além disso, duas bolas triplas de Jared McCain levaram a partida ao empate e as jogadas próximas ao aro com Chet Holmgren também foram boas.

Por fim, Los Angeles chegou a ficar seis pontos atrás com a partida quase perdida. Rui Hachimura encontrou um incrível stepback de três pontos com falta para recolocá-los no jogo. Depois disso, Marcus Smart virou o placar com um and-one há 40 segundos do fim.

Então, Holmgren recebeu ótimo passe de Isaiah Hartenstein para virar o jogo no fim. LeBron James não acertou do outro lado. Lances livres de Shai e Ajay Mitchell definiram o jogo. Austin Reaves ainda teve uma boa chance de empatar, mas falhou. Assim, Oklahoma fechou a série.

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(1) Oklahoma City Thunder 115 x 110 Los Angeles Lakers (4)

Thunder

Jogador PTS REB AST STL BLK Shai Gilgeous-Alexander 35 1 8 1 0 Ajay Mitchell 28 3 4 4 0 Chet Holmgren 16 9 0 1 0 Jared McCain 13 2 0 0 0 Isaiah Hartenstein 5 10 5 3 0

Três pontos: 11/31 (35.5%) / Caruso: 3/5

Lakers

Jogador PTS REB AST STL BLK Austin Reaves 27 7 6 0 2 Rui Hachimura 25 5 2 0 1 LeBron James 24 12 3 0 1 Jaxson Hayes 18 5 1 0 1 Deandre Ayton 6 3 1 0 0

Três pontos: 10/28 (35.7%) / Hachimura: 4/8

Thunder 4-0