Donovan Mitchell faz história e Cavaliers vence Pistons

Com um segundo tempo histórico de Donovan Mitchell, o Cleveland Cavaliers empatou a série contra o Detroit Pistons no jogo 4. O astro que não foi bem no primeiro tempo, mudou totalmente o jogo na volta do intervalo, com direito a recorde e 43 pontos marcados. A equipe visitante teve um jogo pouco inspirado de seu time titular, sobretudo Jalen Duren e Ausar Thompson.

Donovan Mitchell viveu duas realidades diferentes no jogo 4. O astro marcou quatro pontos nos primeiros 24 minutos. Porém, inverteu o roteiro com 39 pontos marcados no segundo tempo. Mitchell igualou Sleepy Floyd com a maior pontuação em um único tempo na história dos playoffs. Por fim, igualou nomes como por exemplo, Luka Doncic, Stephen Curry e Giannis Antetokounmpo em jogos de 40 pontos na pós-temporada.

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Para o Cleveland Cavaliers, uma vitória fundamental para forçar uma melhor de três a partir do jogo 5. Por um lado, o time segue invicto em casa. São seis vitórias nas seis partidas disputadas em Ohio. Porém, para vencer a série e completar uma virada após sair perdendo por 2 a 0, terão que vencer ao menos uma como visitante. Até aqui, estão com cinco derrotas e nenhuma vitória nesse sentido.

Do lado do Detroit Pistons, frustração por um jogo que começou ruim, mas que chegou ao intervalo com a liderança da equipe. Uma partida realmente boa de alguns reservas que foram muito positivos. Porém, alguns dos líderes não foram tão bem e isso foi decisivo para a derrota. O líder do Leste agora precisa vencer no jogo 5 da próxima quarta-feira (13) para recuperar sua vantagem.

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Escalações

A única dúvida para o duelo era o ala-armador Caris LeVert, mas que acabou jogando no fim. Kevin Huerter segue sem jogar nessa série, ainda lesionado.

Sem mudanças também no quinteto titular dos times. Kenny Atkinson manteve para Cavaliers x Pistons: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley e Jarrett Allen.

J.B Bickerstaff escalou: Cade Cunningham, Duncan Robinson, Ausar Thompson, Tobias Harris e Jalen Duren.

Destaques

Se Donovan Mitchell foi o grande nome do jogo, essa não foi a realidade dos primeiros 24 minutos pelo menos. Na verdade, quem seguiu em ritmo após o fim do jogo 3 foi James Harden. Em menos de cinco minutos, o craque já tinha três bolas triplas convertidas no jogo. A vantagem chegou a 11 pontos, contra um Detroit frágil na defesa e cometendo turnovers, o que só piorava tudo.

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Mas a reação veio ainda no primeiro quarto, justamente quando os reservas entraram na quadra. Tobias Harris ficou em quadra e nomes como Caris LeVert, Daniss Jenkins, Javonte Green e Isaiah Stewart tiveram bons minutos. Sobretudo LeVert. Para se ter uma noção, o ala-armador fez mais pontos no primeiro tempo do jogo 4 (17) do que tinha em toda a série.

Uma das grandes questões do time da casa acabou sendo o fato de não conseguir entrar no garrafão. Com minutos pouco inspirados do banco de reservas e um Donovan Mitchell que acertou apenas um de oito arremessos até o intervalo, o Pistons manteve uma liderança segura sobre o Cavaliers. Por fim, Tobias Harris acertou alguns belos arremessos para manter Detroit com uma vantagem de 56 a 52 no intervalo.

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Mas tudo virou de cabeça para baixo a partir do terceiro quarto. E estamos falando de uma virada de cenário que definitivamente foi real. Cleveland abriu o terceiro período com uma vantagem de 25 a 0. Que na verdade era de 27 a 0, considerando uma enterrada de Evan Mobley no fim do segundo quarto.

Tudo melhorou no ataque do time, mas é justo dizer que Donovan Mitchell acertando arremessos em si, acabou sendo o grande fator da mudança. O astro fez 21 pontos nesse meio tempo, se tornando o primeiro jogador desde LeBron James a fazer 20 pontos em um único quarto pela franquia. Em suma, o que era um jogo de quatro pontos de vantagem para Detroit, se tornou rapidamente uma vantagem de quase 20 para os donos da casa.

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Outra vez, minutos ruins da rotação titular. Jalen Duren, acima de tudo, fez um segundo tempo pouco marcante. O pivô até teve uma bela enterrada em Jarrett Allen no último quarto, mas depois, esteve desatento e não percebeu um passe de Cade Cunningham no garrafão. O lance foi simbólico. Cunningham até tentou puxar uma reação, mas seus turnovers custaram caro mais uma vez para o time visitante.

No fim, os reservas de Detroit até puxaram um bom momento, mas não o suficiente para ameaçar o triunfo rival em algum momento. Aliás, vale o destaque final para Evan Mobley. O ala-pivô de Cleveland esteve em todos os lugares, defendeu Duren e ajudou contra Cunningham em um nível muito alto e também compareceu no ataque com cortes e passes. Ficou a dois roubos de bola de um raro 5×5.

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(1) Detroit Pistons 103 x 112 Clevelan Cavaliers (4)

Pistons

Jogador PTS REB AST STL BLK Caris LeVert 24 4 3 1 1 Cade Cunningham 19 3 6 1 0 Tobias Harris 16 8 5 2 1 Paul Reed 15 4 2 1 0 Jalen Duren 8 2 2 2 1

Três pontos: 10/23 (43.5%) / LeVert: 3/6

Cavaliers

Jogador PTS REB AST STL BLK Donovan Mitchell 43 5 2 1 0 James Harden 24 0 11 3 1 Evan Mobley 17 8 5 3 5 Jarrett Allen 9 5 1 0 2 Dennis Schroder 7 2 0 1 0

Três pontos: 14/41 (34.1%) / Harden: 5/9

2-2