Carreira de Joel Embiid na NBA pode estar perto do fim

O astro Joel Embiid, do Philadelphia 76ers, pode estar perto do fim de sua carreira na NBA. De acordo com o jornalista Keith Pompey, do Philadelphia Inquirer, o pivô tem problemas físicos que o impedem de jogar no mesmo nível de antes. Pompey entende que o jogador saiba das limitações e, por isso, deu uma entrevista “antecipando” aos fãs o que está por vir.

“Eu acho que Joel Embiid talvez saiba que o fim esteja próximo, então ele meio que está explicando às pessoas o que está acontecendo. Quando é que você tem um cara dizendo sobre o quanto está sofrendo com dores? O que eu tiro disso é que pode não ser agora, mas ele sabe que o fim está próximo”, disse Pompey.

Na última semana, Embiid, MVP da NBA de 2023, deu uma entrevista ao site ESPN. Ele falou muito sobre os problemas físicos que vem sofrendo nos últimos anos. Para ter uma ideia, ele jogou em apenas 58 dos últimos 164 embates.

Tudo começou após Joel Embiid vencer seu único MVP até aqui. Em 2023/24, ele liderava a corrida para o prêmio, mas já estava jogando com muitas dores no joelho. Então, a situação piorou quando tentou atuar mesmo assim. Como resultado, perdeu vários jogos e forçou sua volta às quadras. Ele voltou a se machucar e ficou fora da disputa. Afinal, a NBA exige que os jogadores façam 65 partidas ou mais para concorrerem aos prêmios individuais.

Quando Joel Embiid retornou às quadras, perto dos playoffs da NBA, ele queria mostrar que sua carreira não tinha riscos de acabar antes da hora. Até fez grandes jogos, mas visivelmente sentindo fortes dores. No entanto, fez parte do time dos EUA nas Olimpíadas de Paris.

Só que, ao voltar para os treinos do 76ers para a última campanha, Joel Embiid perdeu toda a pré-temporada e os dez primeiros jogos. Mas quando o fez, ele estava muito abaixo do que jamais foi. Após várias tentativas, o pivô acabou sendo sacado de 2024/25 com apenas 19 partidas.

“Joel sabe que pode não jogar no mesmo nível que mostrou na NBA. Mas eu posso até estar errado e ele pode voltar e jogar no nível MVP mais uma vez. Só que ele está dizendo que está com problemas, enquanto no passado disse que estava bem”, concluiu Pompey.

A grande questão é que Joel Embiid passou por um procedimento há cerca de quatro meses e não houve nenhum progresso. Em geral, ele estaria liberado para treinos leves, mas não foi o que aconteceu até aqui. Existe o receio de que Embiid não esteja pronto para jogar quando a próxima temporada começar.

A carreira de Embiid, de 31 anos, sempre foi marcada por lesões. Ele sequer atuou nos dois primeiros anos na NBA. Então, em 2016/17, finalmente fez sua estreia. Teve limitações de minutos e só foi liberado, de fato, em 2017/18. Até aqui, ele jamais fez mais do que 68 jogos em uma campanha.

Em 2024/25, Joel Embiid fez 23.8 pontos, 8.2 rebotes, 4.5 assistências e acertou 29.9% dos arremessos de três em cerca de 30 minutos por noite.

