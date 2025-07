Dwyane Wade rebate comparações com James Harden

Assim como o debate entre Michael Jordan e LeBron James sobre o melhor jogador da história, há também uma comparação sobre o melhor ala-armador de todos os tempos. Apesar de ter vários grandes nomes na posição, Dwyane Wade e James Harden ganham destaque nas discussões. Agora, o ídolo do Miami Heat falou sobre o tema durante seu podcast.

Então, para Dwyane Wade, seu três títulos da NBA se tornam um fator importante para qualquer comparação com James Harden. Afinal, o astro do Los Angeles Clippers nunca conquistou um anel em seus 16 anos de carreira.

“Haverá muitas discussões do tipo: ‘ele é melhor porque marcou mais ponto ou ele é melhor porque eu gosto mais do seu jogo. Ele é melhor porque ganhou mais títulos’. Mas, no fim, essa conversa nunca leva a lugar nenhum. Ganhar um título é algo completamente diferente de ser um grande jogador e ter estatísticas. Eu poderia ter mais estatísticas se não me importasse em ganhar um título”, provocou Wade.

O ex-jogador disputou 16 temporadas da NBA. Além dos três títulos, foi eleito 13 vezes All-Star e oito vezes para times ideais e três para equipes de defesa. Enquanto isso, já foi cestinha da liga em 2008/09 e sagrou-se MVP das finais de 2005/06. Wade terminou sua carreira com médias de 22 pontos, 4.7 rebotes, 5.4 assistências, 1.5 roubo de bola e 48% nos arremessos de quadra como ídolo do Miami Heat.

Como comparação, também com 16 anos na NBA, James Harden acumula 24.1 pontos, 5.6 rebotes, 7.2 assistências, 1.5 roubo de bola e 36.3% em bolas de três. O craque foi 11 vezes All-Star, três vezes cestinha de temporadas e participou de oito times ideais da liga. O veterano também têm prêmio de melhor reserva, em 2011/12, além do MVP de 2017/18. Aliás, ele é o último americano a ser eleito o melhor jogador de uma fase regular.

Apesar de Wade “acusar” Harden de não ter título e se preocupar com estatísticas, ele fez um movimento para 2025/26 que prova sua preocupação em ser campeão da NBA. No fim de junho, o atleta de 35 anos acertou extensão de contrato com o Clippers após declinar uma opção de jogador no antigo vínculo, ajudando o time na busca por reforços. Isso porque, de acordo com o presidente da franquia, Lawrence Frank, o astro teve uma redução no salário que permitiu a contratação de novos jogadores.

O astro declinou uma cláusula de US$36,3 milhões para fechar um novo vínculo com o Los Angeles Clippers. Ele receberá, a princípio, US$81,5 milhões em salários no período. O segundo ano do acordo, além disso, vai ser uma opção do atleta e parcialmente garantido. No entanto, não foi só a redução salarial de James Harden que ajudou o Clippers com reforços. Afinal, ainda segundo o presidente da franquia, ele contribuiu para “recrutar” Bradley Beal.

