Boletim de rumores e trocas da NBA (26/07/2025)

Bem-vindo à edição de 26 de julho do boletim de rumores e trocas da NBA. É a sua fonte periódica no Jumper Brasil sobre movimentações do mercado da liga.

Josh Green já estaria disponível para trocas no Hornets

O Charlotte Hornets teve Josh Green como ala-armador titular em 67 jogos da última temporada. Mas, mesmo com esse alto volume, o atleta não agradou a franquia. Afinal, ele já seria visto como uma peça dispensável no elenco e pode estar de saída. Segundo Evan Sidery, da revista Forbes, o jogador de 24 anos está disponível para negociações no time da Carolina do Norte.

O jovem chegou à equipe na offseason passada, enquanto parte de uma troca no Dallas Mavericks. A tendência era que ele tivesse a melhor temporada da carreira, pois nunca teve tanto espaço no elenco texano. Mas não foi o que aconteceu. Green anotou médias de 7,4 pontos e 2,5 rebotes. Além disso, converteu só 42,8% dos seus arremessos de quadra – a sua pior marca na NBA.

Reserva, Dean Wade atrai interesse de troca no Cavaliers

Sempre que alguém se lesiona no Cleveland Cavaliers, o ala Dean Wade surge para assumir espaço na rotação. Ele sempre faz um bom papel, mas, com o elenco inteiro, volta a perder tempo. Os rivais do time de Ohio já notaram a situação e, por isso, veem uma oportunidade. De acordo com Chris Fedor, do jornal Cleveland Plain Dealer, vários candidatos ao título estão interessados no atleta.

“Hoje, a chance de uma negociação com Dean é 50%. Ou seja, um cara ou coroa. A minha base para dizer isso, antes de tudo, são todas essas diferentes ofertas que atrai. Há interesse demais nele, então podem conseguir algo valioso. Mas creio que esses outros times não o valorizam mais ou menos do que Cleveland. Ele só está em alta”, avaliou o jornalista.

Ex-Sixers, Jared Butler vai assinar contrato com o Suns

O Phoenix Suns fechou a contratação de mais um armador nos últimos dias. Depois da chegada de Jordan Goodwin, a equipe do Arizona tem um acordo verbal com Jared Butler. Segundo Shams Charania, da ESPN, os lados vão assinar um vínculo até o fim da próxima temporada. Os termos do acordo, por enquanto, não foram revelados.

O jogador era agente livre desde a reabertura do mercado. O Philadelphia 76ers não exerceu a opção de extensão em seu contrato, mas ainda tinha interesse em mantê-lo. Butler também tinha dito que gostaria de seguir na franquia, se possível. Mas, com as incertezas em torno do elenco, ele decidiu se garantir e aceitar a oferta do Suns.

Kings mira extensão com Keegan Murray antes da temporada

Keegan Murray é uma das poucas unanimidades do elenco do Sacramento Kings. O jovem ala foi selecionado pelo time no draft de 2022 e, desde então, virou um jogador favorito da torcida e comissão técnica. Mas chegou a hora de “recompensá-lo” por isso, pois está elegível a uma extensão prévia de contrato até outubro. A intenção dos californianos, a princípio, é ter um acordo alinhado até lá.

“Nós estamos felizes com a evolução que Keegan mostra em quadra, antes de tudo. Ele teve duas temporadas difíceis por causa da adaptação a papeis diferentes, mas se saiu muito bem. E o mais importante é que ele, assim como os seus agentes, sabe como o valorizamos. Por isso, vamos conversar e torcemos para fechar um acordo de muitos anos”, contou um dirigente do time, em entrevista ao site Spotrac.

Nos bastidores, especula-se que Murray deva receber um contrato na faixa dos US$120 milhões por quatro temporadas. O ala teve médias de 12,4 pontos e 6,7 rebotes em 76 jogos na campanha passada.

Em transição

– O pivô Orlando Robinson, para começar, vai jogar no time com quem compartilha o nome. Ele foi confirmado como novo reforço do Orlando Magic, depois de assinar um contrato two-way com a franquia.

– Victor Oladipo tenta um retorno à NBA e, a princípio, o Cavaliers deu uma sinalização de interesse no jogador. Um dirigente da equipe foi visto assistindo a um treino fechado do astro em Las Vegas durante a Summer League.

– Enquanto isso, Lindy Waters III será anunciado como novo reforço do San Antonio Spurs em breve. O ala de 27 anos vai assinar contrato até o fim da próxima temporada para atuar com Victor Wembanyama.

– E, para concluir o boletim de rumores e trocas da NBA de 26/07, você lembra de PJ Dozier? Pois o ex-armador do Denver Nuggets vai seguir com os turcos do Anadolu Efes na temporada que vem.

