LeBron James pensou em fechar contrato com Mavericks

LeBron James esteve perto de assinar contrato com o Dallas Mavericks. De acordo com John Hollinger, do The Athletic, o camisa 23 pensou em fechar com o time do Texas antes de estender com o Los Angeles Lakers. No fim, o craque optou por ficar na equipe angelina no valor de US$52.6 milhões para 2025/26.

“Houve muitos rumores ao redor da NBA de que LeBron James tinha interesse em Dallas”, disse Hollinger. “Em particular, por ser um lugar onde ele poderia se reunir com Anthony Davis e Kyrie Irving, além de Cooper Flagg. Essa chance foi difícil de ignorar, antes de optar por seguir no Lakers”.

O desafio de fechar um contrato com o Mavericks era o salário. Com as limitações no teto salarial, o time do Texas não poderia oferecer um alto valor para LeBron. Com a chance de ativar a opção, desse modo, o camisa 23 optou por seguir no Los Angeles Lakers, enquanto os rumores não descartam uma mudança de equipe na offseason.

“É óbvio que LeBron James não estava disposto a deixar US$52.6 milhões para assinar contrato com o Mavericks por uma mid-level. Uma rescisão contratual também parece improvável. Além disso, as restrições impostas pelos novos níveis de taxa tornam um desafio qualquer transação com um time de nível competitivo”, concluiu Hollinger.

Apesar de renovar contrato com o Lakers e deixar de lado o Dallas Mavericks, LeBron James ainda pode mudar de time. Durante a offseason, o camisa 23 tem sido ligado a diversos rumores, uma vez que não estaria feliz em Los Angeles. Os primeiros boatos tiveram início em 11 de julho, após uma reportagem de Shams Charania, da ESPN.

Na matéria, Charania deu detalhes de uma conversa com Rich Paul, agente do camisa 23. Segundo ele, LeBron James estaria se sentindo desvalorizado pelo Lakers, após a chegada de Luka Doncic. Nos últimos meses, a franquia mudou o foco para o esloveno. Ou seja, James ficou em segundo plano.

Além disso, LeBron James não estaria feliz com o projeto adotado pelo Lakers. No momento, a franquia realizou poucos movimentos na agência livre, enquanto outras forças do Oeste conseguiram se reforçar. Desse modo, o astro não teria um time competitivo para disputar o título. Porém, Rich Paul disse que ele “não quer perder tempo” na busca por mais um anel na NBA.

Diante do cenário, de acordo com Dave McMenamim, da ESPN, quatro times têm interesse em realizar uma troca com por LeBron James. O jornalista informa ainda que essas equipes, ainda não divulgadas, entraram em contato com Rich Paul.

Por fim, uma rescisão de contrato entre LeBron e o Lakers não é improvável. Desse modo, caso não consiga uma troca pelo astro, o time angelino pode dispensar o jogador para liberar espaço no teto salarial. Enquanto isso, o camisa 23 teria a chance de ir atrás de um time capaz de lutar pelo título em 2025/26.

