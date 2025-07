Nikola Jokic diz o que pensa sobre Hansen Yang

O craque Nikola Jokic falou sobre o chinês Hansen Yang, novato do Portland Trail Blazers. Em viagem à China, o astro do Denver Nuggets assistiu a uma entrevista do jovem. Nela, o pivô de 20 anos revela que Jokic é o seu grande ídolo no basquete. Além disso, o calouro disse que, ao final do primeiro duelo contra Jokic, vai pedir um autógrafo e uma foto ao três vezes MVP da NBA.

“Ele é realmente bom! Sorte a minha que, quando ele estiver no auge, eu já estarei fora da NBA, aposentado. Então, ele é muito talentoso. Vou dar o autógrafo e tirar a foto que ele quer, mas só se ele jogar mal contra mim. Se eu destrui-lo em quadra e marcar muitos pontos, beleza. Mas se ele me destruir, aí não vai rolar”, brincou o pivô sérvio de 30 anos.

Yang foi a grande surpresa do Draft deste ano. Afinal, a promessa chinesa era projetada como uma escolha de segunda rodada. No entanto, o Blazers apostou alto no jogador de 2,16m de altura e o selecionou na 16ª posição, o que gerou críticas da imprensa nos EUA. A franquia acredita tanto nele que abriu mão de um dos seus pivôs. Cinco dias depois do recrutamento, a equipe rescindiu o contrato com Deandre Ayton.

Antes do Draft, Hansen Yang foi descrito por alguns scouts como o Nikola Jokic chinês. Apesar da pouca idade, o calouro já se destacou no basquete profissional. Desse modo alcançou bons números na Liga Chinesa: 16,6 pontos, 10,5 rebotes, três assistências e 2,6 tocos.

Em quadra, o jovem pivô mostrou talento para pontuar e passar a bola para os companheiros. Além disso, chamou a atenção pelas leituras inteligente. Portanto, Yang tem um estilo de jogo que lembra o de Jokic.

O jovem, aliás, deixou uma boa impressão na Summer League de Las Vegas. Em quatro jogos, ele obteve médias de 10,8 pontos, cinco rebotes, 3,8 assistências e 2,3 tocos, em cerca de 24 minutos. Quem assistiu aos jogos do Blazers viu a capacidade de passe extra e o estilo calmo e altruísta de Yang em quadra.

A princípio, o novato é um projeto de médio e longo prazo da equipe de Portland. Hoje, o time conta com Donovan Clingan, Robert Williams e Duop Reath na posição 5. Dessa forma, Hansen Yang deverá atuar pouco em sua temporada de estreia na NBA.

