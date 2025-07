Surpresa do Draft, Hansen Yang impressiona na NBA

Hansen Yang foi a grande surpresa do Draft da NBA. O pivô chinês foi selecionado na 16ª escolha pelo Portland Trail Blazers. Assim, bem antes do esperado, já que ele era projetado para a segunda rodada. A seleção, desse modo, gerou críticas da imprensa nos EUA, que contestou a aposta do time de Oregon no jogador de 2,16 metros.

Yang, porém, deu uma resposta aos críticas na estreia dela na Summer League da NBA. Diante do Golden State Warriors, o chinês marcou dez pontos, cinco assistências, quatro rebotes e três tocos. Mais do que isso, ele impressionou pelos passes no garrafão, giros elegantes e liderança em quadra.

A atuação foi digna de elogios a Hansen Yang. O jovem pivô do Blazers, no entanto, não comemorou. Com a ajuda de um intérprete, uma vez que ele não fala inglês, que não se impressionou com o jogo.

“Não acho que foi um jogo impressionante da minha parte. Porém, eu vou melhorar”, disse Hansen Yang. “Durante o jogo, o técnico me orientou a ir para o alto do garrafão e ser um jogador que arma as jogadas, um ponto de conexão para todos. Então, só segui a execução do que ele pediu e fiz meu trabalho”.

Em relação à busca pela melhora, Yang acredita que ainda tem que se adaptar à NBA. Diferente das promessas dos EUA que chegam à liga, ele já tem experiência profissional. No entanto, a Liga Chinesa tinha regras e estilo de jogo distintos do torneio americano. Ou seja, cada treino e jogo servem para uma evolução pessoal.

Hansen Yang, ainda assim, acredita que a experiência profissional também o beneficia em relação ao resto do Draft da NBA. Isso porque, ele está acostumado ao jogo físico chinês, que é semelhante ao da liga nos EUA.

“Eu melhorei um pouco em relação ao primeiro treino, mas preciso continuar batalhando, trabalhar mais duro e seguir evoluindo”, cobrou Yang após estreia na NBA. “Na China, nós temos um jogo bem físico, mas, hoje, quando um jogador do Warriors tentou me empurrar, eu me senti bem. Eu fui para cima dele”.

Yang retorna à quadra na Summer League da NBA neste domingo (13). Pelo Blazers, o pivô enfrenta o New Orleans Pelicans, em Las Vegas.

