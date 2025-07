Quatro times têm interesse em troca por LeBron James, diz ESPN

De acordo com Dave McMenamim, da ESPN, quatro times têm interesse em realizar uma troca com pelo astro Lebron James. O jornalista informa ainda que essas equipes, ainda não divulgadas, entraram em contato com Rich Paul, agente do maior cestinha da história da NBA. O craque, porém, ainda não pediu ao Los Angeles Lakers para ser negociado.

Segundo a publicação, o staff de LeBron James está monitorando de perto o elenco do Lakers e sua capacidade de vencer na próxima temporada. Vale lembrar que o veterano tem uma cláusula de veto de troca em seu contrato. Mas, devido aos rumores recentes de insatisfação do jogador de 40 anos, isso não seria um problema. No entanto, LeBron prioriza um contender, ou seja, um candidato ao título da NBA.

Nesta offseason, o camisa 23 do Lakers exerceu a opção para cumprir o último ano de contrato. Em 2025/26, o astro vai receber US$52,6 milhões em salários. Portanto, uma troca por LeBron não será fácil.

Uma reportagem da ESPN, publicada nessa sexta-feira (11), revelou que o veterano está se sentindo desvalorizado pelo Lakers, após a chegada de Luka Doncic. Nos últimos meses, a franquia mudou o foco para o esloveno. Ou seja, James ficou em segundo plano.

De acordo com a ESPN, LeBron se incomodou com outras posturas do Lakers. O veterano, por exemplo, só foi avisado em cima da hora sobre a troca de Anthony Davis. O craque também se chateou com a negociação mal-sucedida por Mark Williams. Afinal, LeBron pedia a chegada de um pivô confiável há anos.

Além disso, a direção do Lakers não ofereceu uma extensão contratual ao maior cestinha da história da NBA. Para o veterano ficou claro que a equipe está confortável com o contrato expirante dele. Então, pela primeira vez na carreira, James sente que não é mais prioridade.

Há alguns dias, Paul disse que seu cliente “não quer perder tempo” na busca por mais um título. Isso chamou a atenção de vários dirigentes da NBA, pois soou como uma carta de despedida. O executivo de uma equipe do Leste, aliás, se convenceu de que o veterano quer sair de Los Angeles. Então, diversos times cogitaram fazer ofertas de troca por LeBron James, como o Golden State Warriors.

Segundo o repórter Jovan Buha, setorista do Lakers, a relação entre LeBron e a direção da franquia vive um dos seus piores momentos. A cobrança por reforços imediatos expôs as diferenças entre as prioridades de cada um. O astro quer vencer agora, já que sua carreira caminha para o final. O Lakers, por sua vez, vai priorizar a agência livre de 2027 e a montagem de um time em torno de Doncic.

Por fim, uma rescisão de contrato não é improvável. Desse modo, caso não consiga uma troca por LeBron James, o Lakers pode dispensar o astro para liberar espaço no teto salarial. Enquanto isso, o camisa 23 teria a chance de buscar um time capaz de competir pelo título em 2025/26. Nesse cenário de buyout*, o Cleveland Cavaliers surge como um dos interessados.

Uma das formas de encerrar o vínculo entre jogador e franquia. Nessa situação, quando há interesse mútuo em rescindir o contrato, as partes chegam a um acordo sobre os salários que ainda faltam ser pagos. O jogador abre mão de parte do que teria direito a receber e, em troca, fica livre para assinar com outro time.

