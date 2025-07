Por Doncic, LeBron James está chateado com Lakers, diz ESPN

Uma reportagem da ESPN, publicada nesta sexta-feira (11), revelou que LeBron James está se sentindo desvalorizado pelo Los Angeles Lakers, após a chegada de Luka Doncic. Nos últimos meses, a franquia mudou o foco para o esloveno, adquirido em uma troca com o Dallas Mavericks, na última trade deadline. Ou seja, James ficou em segundo plano.

De acordo com Brian Windhorst e Ramona Shelburne, que assinam a matéria, o veterano não está satisfeito com o tratamento dado a ele. Segundo os jornalistas, quatro dias após a eliminação do Lakers dos playoffs, Doncic participou de um jantar com o GM Rob Pelinka e o técnico JJ Redick. Lebron, portanto, não estava presente. O objetivo do encontro era deixar claro para Luka que ele é o novo rosto da franquia.

“James entende que adquirir uma jovem estrela como Luka foi uma oportunidade. Mas, da perspectiva do veterano, fontes disseram que faltou sutileza, em alguns momentos, durante essa transição. Doncic nunca havia pedido para ser um Laker. James, por sua vez, havia escolhido Los Angeles. Chegou em 2018, logo após o time ter ficado de fora dos playoffs por cinco temporadas seguidas. Aliás, a pior sequência da franquia desde que saiu de Minneapolis. Então, dois anos depois, James ajudou o Lakers a conquistar o seu 17º título na NBA”, afirmaram os jornalistas.

Logo após aceitar o último ano de contrato, o empresário de LeBron James, Rich Paul, disse que o craque de 40 anos “não quer perder tempo” na busca por mais um título. Isso chamou a atenção de vários dirigentes da NBA, pois soou como uma carta de despedida. O executivo de uma equipe do Leste, aliás, se convenceu de que LeBron queria sair de Los Angeles. Então, diversos times cogitaram fazer ofertas de troca pelo astro, como o Golden State Warriors.

Segundo a reportagem da ESPN, além da questão envolvendo Luka Doncic, LeBron James se incomodou com outras posturas da direção do Lakers. O veterano, por exemplo, só foi avisado em cima da hora sobre a troca de Anthony Davis. O craque também se chateou com a troca mal-sucedida por Mark Williams. Afinal, LeBron pedia a chegada de um pivô confiável há anos.

Além disso, Luka Doncic foi avisado com antecedência sobre a venda do Lakers, mas LeBron James não. E, por fim, a direção da franquia não ofereceu uma extensão contratual ao maior cestinha da história da NBA. Para o veterano ficou claro que a equipe está confortável com o contrato expirante dele. Então, pela primeira vez na carreira, James sente que não é mais prioridade.

“O Lakers já havia deixado clara a sua posição ao não oferecer a James um contrato além desta temporada. Ficou evidente que o tempo de LeBron como o rosto da franquia tinha, pela primeira vez, uma data de término planejada. Se a temporada 2025/26 será a última de James na NBA, cabe a ele decidir. Mas, se ele queria um final digno de Hollywood, algo que só o Lakers pode dar às lendas do esporte, a data de término já está marcada: primavera de 2026. Luka Doncic fica, LeBron James sai”, disseram Shelburne e Windhorst.

Relação conturbada

Segundo o repórter Jovan Buha, a relação entre LeBron e a direção do Lakers vive um dos seus piores momentos. A cobrança por reforços imediatos expôs as diferenças entre as prioridades da franquia e o jogador. O veterano quer vencer agora, já que sua carreira caminha para o final. O Lakers, por sua vez, vai priorizar a agência livre de 2027 e a montagem de um time em torno de Doncic.

“Eu acho que a organização entrou em uma nova era, com Doncic como ‘bússola’ dos planos. Esse é o novo rumo das coisas por lá. Quero ser cuidadoso com o que digo sobre a relação de LeBron com a equipe, pois sempre é um tema delicado. Mas eu não creio que esteja em uma boa situação. Essa é a minha visão honesta”, explicou o setorista do Lakers.

“Não houve nenhuma nota oficial da equipe sobre LeBron exercer a opção de extensão. Isso é um sinal, pois costumam publicar alguma coisa quando se trata de um jogador dessa magnitude. Mas ele anunciou com todas as cobranças por meio de Rich. Então, diria que as coisas não parecem bem. É a minha impressão, mas nada mais do que a leitura pessoal dos acontecimentos”, completou Buha.

Além disso, o jornalista John Gambadoro, da rádio Arizona Sports 98.7 FM, disse que o Lakers quer se livrar de LeBron James “o mais rápido possível”. No entanto, uma negociação para outro time é considerada difícil. Afinal, o craque possui uma cláusula de veto de troca, e vai receber um salário de US$52,6 milhões em 2025/26.

