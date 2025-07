Ideia de troca manda LeBron James ao Spurs

Uma ideia de troca de LeBron James para o San Antonio Spurs pode mudar os rumos da NBA. O jornalista Grant Hughes, do Bleacher Report, sugere que Los Angeles Lakers negocie o astro com o time texano. Desse modo, o camisa 23 se juntaria à dupla Victor Wembanyama e De’Aaron Fox.

A ideia de Hughes é simples, mas agressiva: transformar o Spurs em candidato imediato ao título com a chegada de LeBron, mesmo que por apenas uma temporada. Em contrapartida, o Lakers receberia jovens promissores e ativos de Draft para dar início a uma nova era.

“Mesmo que seja apenas uma temporada, ao fim da qual James vire agente livre e deixe o time, o preço que o Spurs pagaria ainda assim valeria a pena”, disse Hughes. “O valor da mentoria de LeBron poderia ser enorme para Wembanyama, cujo jogo e postura o tornam muito mais complementar a James do que Luka Doncic é no time de Los Angeles”.

O astro de 40 anos exerceu opção contratual para jogar a temporada 2025/26 no Lakers. No entanto, a permanência em Los Angeles não está garantida. Isso porque o agente Rich Paul declarou à ESPN que LeBron James ainda quer competir por títulos. Porém, o time não estaria se mexendo para tal.

Desde então, os rumores sobre LeBron James deixar o Lakers cresceram muito. O time sequer anunciou que o ala optou por ficar. Enquanto isso, a equipe faz a “passagem de bastão” para que Luka Doncic seja o novo líder.

Hughes, desse modo, comenta que o Spurs poderia oferecer um núcleo promissor para LeBron.

“Se o que LeBron busca é mais uma chance real de título, o Spurs talvez esteja mais bem posicionado que o Lakers, que acabou de perder o titular Dorian Finney-Smith de graça na free agency”, seguiu Hughes.

Veja a ideia de troca de LeBron James para o Spurs:

Spurs recebe: LeBron James

Lakers recebe: Keldon Johnson, Harrison Barnes, Jeremy Sochan, escolha de primeira rodada de 2027 (via Atlanta Hawks)

Com LeBron podendo sair de graça em 2026, o Lakers poderia evitar isso com uma troca. As presenças de Sochan e Johnson, assim, representariam um ganho para uma equipe que deseja pensar no futuro. A diretoria de Los Angeles, além disso, abriria espaço no teto salarial para destinar recursos à agência livre de 2027, como deseja.

Por fim, LeBron James vai fazer 41 anos na próxima campanha. Em 2024/25, ele teve médias de 24,4 pontos, 7,8 rebotes, 8,2 assistências, 1,0 roubo e 0,6 toco, além de ser eleito para o segundo time ideal da NBA.

